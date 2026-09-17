La Justicia frena a una familia musulmana que exigía clases de islam en un colegio católico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado que un colegio católico de Granada no está obligado a impartir religión islámica a una alumna que lo solicitó, al ser "contradictorio" con el carácter del propio centro y toda vez que la Junta ofreció a los padres tres opciones de centros donde podía acceder a esta enseñanza.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, desestima el recurso interpuesto por los progenitores en este asunto en el que reclamaban que se ejecutara la sentencia de un juzgado de Granada que avaló el derecho de su hija a recibir religión islámica "en aquellos centros donde se cumplen los requisitos acordados".

La pretensión de los padres era que una de sus hijas recibiera esta asignatura en su actual centro, que es católico. Se apoyaban para ello en el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, que en su artículo 10 alude al derecho del alumnado musulmán a recibir enseñanza religiosa islámica en centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de tal derecho "no entre en contradicción con el carácter propio del centro".

Es este último matiz el que lleva al alto tribunal andaluz a rechazar sus pretensiones. Recalca la sentencia, fechada el pasado julio y contra la que cabe recurso, que el carácter propio del centro, de religión católica, conlleva que no cumpla esos requisitos a los que alude el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica.

A esta circunstancia se suma que la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada ofreció tres centros próximos al que se encuentra matriculada la alumna para hacer posible que recibiera esta materia. Con ello, el TSJA considera ejecutada la sentencia de origen que reconoció el derecho de la joven a recibir religión islámica por entender que la Administración ha llevado el fallo "a puro y debido efecto", según se desprende de la resolución, que adelanta el grupo Vocento.

Los padres argumentaban que, si el centro no se había opuesto de manera expresa, no se entendía "por qué la Administración no había ejecutado la sentencia", pero el alto tribunal andaluz apela a la "mera literalidad" del fallo para comprobar que lo que en él se declara "no es el derecho a recibir religión islámica en cualquier centro educativo que no se niegue expresamente a ello", sino a los centros que tengan los requisitos para hacerlo.