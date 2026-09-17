Los coches de la Junta tendrán que ser ECO o cero emisiones y se cambiarán con seis años mínimo de antigüedad

La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha emitido una nueva instrucción para la incorporación de vehículos al parque móvil de la Junta de Andalucía, consorcios, sociedades y fundaciones públicas. En primer lugar, los nuevos coches tendrán 'preferiblemente' distintivo ambiental ECO o cero emisiones, y tendrán que tener una antigüedad mínima de seis años o un kilometraje igual o superior a los 150.000 en el caso de los vehículos para altos cargos.

"Transcurrida más de una década desde la última modificación de la instrucción y ante los nuevos retos que afronta la Administración de la Junta en un contexto de necesaria optimización de los recursos públicos, se hace imprescindible su revisión y actualización. Dicha revisión debe alcanzar tanto a la clasificación de los vehículos como a los modelos de solicitud y las reglas comunes para llevar a cabo la autorización, orientando la gestión de los medios materiales conforme a los principios de economía, eficacia y, especialmente, eficiencia, con el objetivo de garantizar un uso racional de los recursos públicos y una gestión más ágil, transparente y sostenible", argumenta Hacienda en la nueva instrucción publicada y consultada por Europa Press.

Si se quiere cambiar el coche, éste tendrá que cumplir una serie de requisitos. En caso de que sea un coche de servicio de representación para altos cargos, éste tendrá que tener una antigüedad mínima de seis años y 150.000 kilómetros o más; si son servicios operativos —actividades específicas—, estos coches tendrán que tener un mínimo de seis años y 200.000 kilómetros o más; si son servicios administrativos —movilidad de altos cargos no incluidos en los servicios de representación—, la antigüedad mínima tendrá que ser de ocho años y contar con 200.000 kilómetros o más.

Si hay un "significativo historial de averías", se considerará "antieconómica la restitución" cuando el importe de un único presupuesto de reparación pendiente (excluido el IVA) sea "igual o superior al 75% del valor venal del vehículo en el momento de la solicitud". El valor venal se calculará aplicando los porcentajes de depreciación por años de utilización según lo fijado por el Ministerio de Hacienda. Además, estará justificada la sustitución y no reparación cuando "el sumatorio de las facturas de reparación abonadas dentro de los doce meses anteriores a la solicitud (excluido el IVA) sea igual o superior al 100% del valor venal del vehículo".