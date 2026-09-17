Moreno alerta de que los centros de menas de la Junta "están por encima del 100%"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la comunidad continúa acogiendo a menores extranjeros no acompañados que llegan en pateras a las costas. Según ha señalado, esta situación se ha producido también durante esta misma semana, mientras Andalucía mantiene sus centros por encima del 100% de su capacidad.

El presidente de la Junta ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez dispone de capacidad legal para trasladar a la Península a menores que se encuentran en Ceuta. "Tiene el instrumento para que mañana mismo decida que acojamos a los menores", ha declarado, pero ha señalado que la situación de los centros andaluces dificulta asumir nuevos traslados. El presidente andaluz ha indicado que Andalucía se encuentra "por encima del 100%" de ocupación en sus recursos para menores extranjeros no acompañados. A esta situación, se suma la llegada continua de menores directamente a la comunidad. "Nosotros seguimos acogiendo menores no acompañados, los que van llegando en las pateras", ha afirmado.

Moreno ha asegurado que durante la semana anterior también se produjeron nuevas acogidas y ha insistido en que se trata de una situación que se mantiene de forma continuada. Ha explicado que el pacto con Vox establece que la comunidad "voluntariamente no suma más menores no acompañados". El presidente de la Junta ha diferenciado esta previsión de la obligación de atender a los menores que llegan directamente a las costas andaluzas.

Moreno también se ha referido a la posibilidad de trasladar a la Península a menores que permanecen en Ceuta tras la invasión de la ciudad autónoma. Y es que según Moreno el Gobierno de Pedro Sánchez no está imponiendo actualmente este tipo de acogida a las comunidades autónomas. Ha vinculado esta cuestión con las consecuencias que tendría para el régimen fronterizo europeo el traslado a la Península de inmigrantes que han entrado por Ceuta durante la invasión.

Moreno ha afirmado que Bruselas ha advertido de que si un migrante llegado a Ceuta pone un pie en la Europa continental "los acuerdos de Schengen se van a plantear y replantear contra España y eso lo sabe el señor Pedro Sánchez y por eso no está haciendo absolutamente nada".

En relación con la llegada a la Península de personas que actualmente se encuentran en Ceuta, Moreno ha sostenido que podría producirse un cambio en la consideración de la ciudad autónoma como punto de entrada migratorio a Europa. "En el momento en que pongan un pie en la Península Ibérica, a partir de ese momento la ciudad autónoma se convierte en el punto de entrada migratorio a Europa", ha afirmado. El presidente andaluz ha añadido que esta circunstancia podría generar un "efecto llamada" y favorecer nuevas llegadas durante las próximas semanas o meses.