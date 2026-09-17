Moreno estalla por el caos de Renfe: "Hoy en día es una ruleta rusa"

Una nueva avería en la alta velocidad ha afectado al transporte ferroviario en el sur de España. Esta vez ha sido en Antequera y ha paralizado el tráfico del AVE y de trenes de media distancia. Una situación que se repite de manera recurrente en Andalucía y que ha llevado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a apuntar directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ministro de Transportes, Óscar Puente.

Juanma Moreno ha señalado que "lo que está ocurriendo es que no hay mantenimiento, no hay inversión, no hay preocupación ni ocupación por parte del competente en la materia que es el ministro de Fomento y su equipo, y eso, como consecuencia, nos genera un mal servicio". El presidente andaluz ha hecho estas declaraciones durante una entrevista en Onda Cero y ha añadido que "la línea Sevilla-Madrid ha perdido prácticamente un 30% de sus viajeros; el Cercanías de Sevilla, que también es competencia del Estado, ha perdido un millón de viajeros por la impuntualidad, las averías continuas… y ahora mismo estamos en un apagón ferroviario en Andalucía".

El presidente andaluz ha insistido en que "ahora mismo Jaén está incomunicada por ferrocarril, Almería está incomunicada por ferrocarril, Algeciras, el principal puerto de mercancías de España, no tiene conexión ferroviaria, Huelva tiene menos conexiones… en fin, esto es lo que estamos sufriendo". Según Juanma Moreno, se debe a "una falta de ocupación, de dedicarle tiempo, de preocupación, de eficacia y de gestión y eso tiene un impacto, no sólo de molestias de los vecinos, sino económico y social en nuestra CCAA, que llevamos viviendo desgraciadamente varios años".

"Yo que he tenido la suerte de utilizar mucho este medio de transporte siempre ha sido puntual. Era una de las cosas de las que más orgullosos nos sentíamos. Te podías planificar cualquier tipo de reunión de trabajo y la puntualidad era exquisita. Hoy en día es una ruleta rusa. Te montas en los trenes de Renfe y no sabes si vas a llegar, a qué hora vas a llegar y en qué situaciones", ha lamentado el presidente de la Junta de Andalucía.

Sin asunción de responsabilidad por el accidente de Adamuz

Más de ocho meses después del accidente mortal en la localidad cordobesa de Adamuz, en el que hubo 46 muertos y más de 100 heridos y con los indicios apuntando hacia la negligencia por parte de ADIF por el estado de la vía, todavía nadie ha asumido la responsabilidad dentro del Gobierno de España. El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que "un punto y aparte requiere el accidente de Adamuz, que a día de hoy no ha asumido nadie ninguna responsabilidad y todas las investigaciones que nosotros conocemos, especialmente la de la Guardia Civil, que se ha hecho pública, habla de un fallo más que evidente en el mantenimiento y sustento de la vía ferroviaria".

"Está judicializado, pero todos los indicios apuntan a que ha habido un problema de mantenimiento", ha destacado Juanma Moreno. Al presidente de la Junta de Andalucía lo que le "sorprende" es que "después de meses, de familias destrozadas y muchas personas con secuelas muy graves nadie haya asumido la responsabilidad. Absolutamente nadie. Con avisos que ha habido por parte de los sindicatos ferroviarios… este es un problema que es extensible al conjunto del país, forma parte de este Ejecutivo mortecino que tenemos actualmente, en el que la gestión ocupa el último lugar. Hay otras preocupaciones antes que gestionar lo público, que es lo que debería llevar un Gobierno".

Sobre las víctimas ha dicho que "no hay que olvidarlos. Todas esas familias merecen justicia, transparencia e información. Yo como presidente del Gobierno de Andalucía quiero saber exactamente en qué estado están las vías en Andalucía. Hasta ahora, poca información y mucha opacidad". Juanma Moreno ha añadido que "pagamos por alta velocidad que no es alta velocidad, pero sobre todo tenemos un problema de frecuencias y de problemas permanentes. ¿Por qué bajaron la velocidad? Evidentemente porque ellos no están muy seguros de que la actual estructura ferroviaria con la inversión y el mantenimiento que se ha hecho en los últimos años pueda aguantar o soportar el tráfico ferroviario a esa velocidad. Hay un problema que no quieren reconocer, pero es una dejación de funciones más que evidente".