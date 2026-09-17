PP y Vox muestran unidad en el Parlamento andaluz frente a las "incertidumbres" de Sánchez

En Andalucía hay un pacto de gobierno "para los próximos cuatro años", según el presidente Juanma Moreno, que ha mostrado buena sintonía con Vox en la primera sesión de control a la que se somete el nuevo Ejecutivo salido de las elecciones del pasado mes de mayo. El portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, ha asegurado a Moreno que será "exigente y leal y defensor" del acuerdo con el PP-A para toda la presente legislatura.

Moreno ha defendido el pacto de gobierno con 150 medidas "cuyo despliegue abarcará la práctica totalidad de la legislatura", ha deseado "lo mejor" al portavoz parlamentario de Vox y ha destacado que el acuerdo contribuirá a la "mejora de la vida social y económica" de Andalucía. El presidente de la Junta ha vaticinado que habrá presupuestos durante toda la legislatura y que habrá "estabilidad, seguridad y certeza", al contrario de las "incertidumbres" que provoca el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez está en una fase "final, sin capacidad legislativa, sin capacidad de presentar unos presupuestos, y sin capacidad de reacción ante los graves problemas que sufre" España, especialmente en Ceuta. Una cuestión que la izquierda andaluza ha evitado que se debata en el Parlamento de Andalucía.

Juanma Moreno ha indicado que su Gobierno "se centrará en avanzar en nuestra agenda de transformación en Andalucía". También cree que hace falta que en Madrid haya un gobierno que "escuche" a Andalucía y "no nos margine, como desgraciadamente llevamos sufriendo ocho años, en beneficio de otros territorios, especialmente por el independentismo catalán".

El portavoz parlamentario de Vox ha dicho que gracias al acuerdo con el PP-A habrá "**prioridad nacional**" en vivienda y en ayudas. "Este acuerdo ha sido vilipendiado, ha sido tergiversado y ha sido insultado de socialistas a comunistas pasando por tertulianos, pero nunca ha sido criticado por quienes no llegan a final de mes, por quienes no tienen acceso a la vivienda y por quienes sufren las consecuencias de la inmigración ilegal en la puerta de su casa", ha asegurado.

Cortés ha remarcado que "Vox no va a defender sillones, sino que solo va a defender los intereses de los españoles", ha remarcado que serán fieles "al pacto firmado" y que Andalucía tiene que ser un "bastión" contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo "acorralado" por la corrupción que ha calificado de "traidor". En ese sentido, el portavoz parlamentario de Vox ha puesto de ejemplo la gestión de Sánchez a la "invasión" marroquí de Ceuta de este verano para explicar que los socialistas están "dispuestos a todo y tenemos que hacer una oposición frontal".

Ha criticado a la ex vicepresidenta y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez y actual portavoz socialista en la Cámara andaluza, María Jesúz Montero, por su paso por un Gobierno que no defiende la "unidad, igualdad y la libertad de toda España", sino que "vende nuestra soberanía a golpistas, a separatistas y a los herederos de ETA". Con el modelo de financiación a medida de los separatistas catalanes, Montero "ha traicionado a todos los andaluces".