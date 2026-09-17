Una avería en Antequera afecta a los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga

Una nueva incidencia en las infraestructuras ferroviarias andaluzas ha vuelto a generar complicaciones para cientos de pasajeros. En esta ocasión, un fallo detectado en los sistemas de señalización de la estación de Antequera Santa Ana, en la provincia de Málaga, está provocando importantes alteraciones en la circulación de los trenes de alta velocidad que conectan Córdoba y la capital malagueña. El nudo de Antequera es fundamental para la vertebración del tráfico ferroviario en el sur de España, por lo que cualquier anomalía en este punto tiene un efecto dominó sobre múltiples trayectos.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, ha confirmado la existencia del problema a través de sus canales oficiales. Según la información proporcionada por la agencia Europa Press, la avería comunicada en la red social X no se limita exclusivamente a la línea de alta velocidad hacia la Costa del Sol. El contratiempo técnico también afecta al trayecto que enlaza Granada con la propia Antequera, extendiendo los retrasos y las molestias a los usuarios que se desplazan hacia o desde la ciudad nazarí.

Asimismo, las repercusiones de este problema han alcanzado a los servicios de media distancia. En concreto, las conexiones ferroviarias entre Sevilla y Málaga, así como los trenes que operan la ruta entre la capital andaluza y Granada, están sufriendo demoras significativas. Estas líneas son ampliamente utilizadas a diario por trabajadores y estudiantes, quienes se ven obligados a soportar las consecuencias de una red que ha protagonizado numerosos episodios de saturación y averías técnicas en distintos puntos del territorio nacional.

Desde ADIF han asegurado que su personal técnico ya se encuentra desplazado en la zona y está trabajando de manera ininterrumpida para "solucionar esta incidencia lo antes posible". No obstante, la compañía pública no ha precisado el tiempo estimado que requerirán las labores de reparación para restablecer por completo la normalidad en la circulación. Mientras tanto, los operadores recomiendan a los viajeros que consulten el estado de sus billetes antes de acudir a las estaciones.

Este nuevo contratiempo se suma a una larga lista de deficiencias que han puesto en tela de juicio la calidad del mantenimiento de la red ferroviaria. La reiteración de este tipo de problemas reaviva el debate sobre la falta de inversión y la gestión del Gobierno en materia de transportes. Los usuarios exigen una mayor fiabilidad y una respuesta más ágil ante unas incidencias que parecen haberse convertido en una rutina en el sistema ferroviario español.