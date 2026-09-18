Andalucía abre paso al Valle del Hidrógeno verde: "Seremos la gran factoría de producción de Europa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el liderazgo que Andalucía viene mostrando en el ámbito de las energías limpias, el cual le ha llevado a ocupar actualmente el primer puesto a nivel nacional de potencia de generación eléctrica renovable, así como la trascendencia de acoger proyectos como el Valle del Hidrógeno Verde, que ya empieza a ser una reality.

Moreno ha intervenido en el acto de colocación de la primera piedra de la planta de hidrógeno verde impulsada por Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), a la que seguirá una segunda sede en San Roque (Cádiz), que van a permitir a Andalucía seguir reforzando su posicionamiento y su protagonismo a nivel europeo dentro de un sector que se encuentra en pleno auge.

"Estamos expectantes, entusiasmados, por la oportunidad extraordinaria que tenemos por delante. Y por permitirnos dar un salto diferencial que nos abrirá una etapa brillantísima al amparo del desarrollo de las energías renovables. Debemos estar orgullosos de ver cómo de la colaboración a todos los niveles puede salir un proyecto llamado a marcar una nueva era en Europa, que permitirá a la UE nutrirse de energía limpia y renovable sin tener que depender de terceros países", ha subrayado Moreno.

Estado de la obra

Un tiempo nuevo en el que Andalucía aspira a ser la referencia. "La elección de Andalucía no ha sido casual. Tenemos ventajas que marcan la diferencia. Gran cantidad y calidad de recursos naturales, una posición geográfica estratégica como puerta hacia tres continentes, infraestructuras gasistas, el hecho de que producimos a precios más bajos y competitivos, y por supuesto, el talento, innovación y desarrollo tecnológico de todos los andaluces. En suma, tenemos en nuestras manos la enorme oportunidad y la responsabilidad de convertir a Andalucía en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa", ha remarcado el presidente de la Junta.

El proyecto del Valle del Hidrógeno Verde lleva en manos de la Unidad Aceleradora de Proyectos desde febrero de 2025, pero la acción del Gobierno andaluz en el ámbito medioambiental y renovable se remonta a casi 8 años atrás. Otro hito relevante a destacar es la constitución, en marzo de 2023, de la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde.

"Este futuro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde empieza a ver la luz en menos de dos años. Nos permitirá pasar de ser importadores a exportadores netos de energía, contribuyendo, desde el Sur, de manera decisiva, a la soberanía energética que necesita Europa", ha añadido Moreno al respecto, recordando que Andalucía está hoy a la cabeza en los indicadores de potencia de generación eléctrica renovable.

No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en que Andalucía tiene mucho margen para generar todavía más energía limpia, pero el déficit en infraestructuras que arrastra por parte de Red Eléctrica está lastrando esa capacidad de crecimiento.

"Podríamos acelerar mucho más y abrir muchas más oportunidades si contásemos con las condiciones eléctricas oportunas. Necesitamos unas infraestructuras suficientes para poder asumir la cantidad de proyectos que nos demanda el tejido empresarial e industrial. Tenemos grandes posibilidades, pero es esencial para potenciar al máximo el avance reindustrializador de nuestra tierra al amparo de la transición energética en marcha", ha concluido Moreno.