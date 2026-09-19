Condenada a 47 años de prisión la madre que prostituía a sus hijas de 5 y 9 años en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una contundente sentencia contra una mujer acusada de explotar sexualmente a sus dos hijas, de al menos 5 y 9 años de edad, facilitando encuentros con desconocidos a cambio de dinero. El fallo impone a la progenitora un total de 47 años de cárcel: 18 por dos delitos de explotación sexual y 29 como cooperadora necesaria de dos delitos de agresión sexual, apreciando el agravante de la extrema vulnerabilidad de las niñas y el abuso de su posición como madre.

Según da por probado el tribunal de la Sección Tercera, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022. La acusada concertaba citas de carácter sexual para sus hijas con distintos hombres no identificados, recibiendo compensaciones económicas en efectivo que las propias menores describieron como "billetes azules". Las víctimas fueron sometidas a estos abusos en repetidas ocasiones, llegando a producirse encuentros grupales.

La clave del proceso judicial radicó en el testimonio de la hermana mayor, calificado por los magistrados como "creíble", "coherente" y "persistente". Su declaración preconstituida estuvo respaldada por los informes de los pediatras, las evaluaciones psicológicas de la fundación Márgenes y Vínculos, que confirmaron secuelas compatibles con violencia sexual, y la denuncia interpuesta en mayo de 2023 por la pareja del padre de las niñas al conocer la situación.

Por el contrario, la sentencia absuelve a la pareja sentimental de la mujer en aquel momento. La Audiencia concluyó que no existen pruebas de su participación o presencia en los hechos, al considerar que las pocas alusiones hacia él resultaron ser demasiado "genéricas" y "abstractas" para sostener una condena.

A pesar de la suma global de las penas, la condenada cumplirá un máximo de 20 años de prisión efectiva, conforme al límite fijado por el Código Penal. Asimismo, la resolución le retira la patria potestad, le impone diez años de libertad vigilada, una orden de alejamiento e incomunicación de 35 años respecto a sus hijas y la obligación de indemnizar a cada una con 60.000 euros, además del pago de multas económicas. Contra este fallo aún cabe recurso de apelación.