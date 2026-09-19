Un joven de 20 años muere tiroteado en Málaga y la Policía detiene a tres sospechosos

Un joven español de 20 años murió este viernes después de recibir varios disparos en la calle Barcenillas, en la zona de Pinosol, en Málaga. La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en el tiroteo, ocurrido alrededor de las 11:40 horas, y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional ha informado de que los tres arrestados fueron identificados y localizados durante el mismo viernes en el marco de la denominada Operación Brown. Los agentes detuvieron inicialmente a dos sospechosos poco después de los hechos y posteriormente localizaron al tercero.

Según el comunicado policial, la víctima se encontraba sentada en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se acercaron y comenzaron a disparar de forma sorpresiva. El joven resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

Las patrullas de seguridad ciudadana acudieron al lugar tras recibir el aviso. La Policía señala que su rápida actuación permitió detener a uno de los presuntos autores en los minutos posteriores al tiroteo.

Los otros dos sospechosos huyeron del lugar. Los investigadores iniciaron entonces las actuaciones para determinar su paradero e identificar a todas las personas implicadas.

Registro de una vivienda en Málaga

La investigación pasó a manos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) Costa del Sol.

Los agentes lograron localizar durante las horas posteriores una vivienda situada en Málaga que, según la Policía Nacional, era utilizada por uno de los detenidos. En el inmueble realizaron una entrada y registro y procedieron a detener al segundo presunto autor.

La investigación continuó durante el resto de la jornada para localizar al tercer sospechoso. Las gestiones policiales permitieron identificarlo plenamente después de que, según la Policía, hubiera huido del lugar y se hubiera cambiado de ropa y de aspecto. Los agentes desplegaron entonces un dispositivo para localizarlo.

El tercer sospechoso fue localizado en Fuengirola

El operativo permitió encontrar al tercer detenido sobre las 23:00 horas en una calle de Fuengirola, también en la provincia de Málaga. Allí fue arrestado por su presunta relación con el tiroteo.

Por el momento, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, que tiene como objetivo esclarecer por completo lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.