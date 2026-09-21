El alcalde de Algeciras denuncia el "ocultismo" del Gobierno con el traslado de inmigrantes desde Ceuta

La llegada de un autobús fuertemente escoltado por la Policía Nacional al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras el pasado fin de semana, unida al vaciado del mismo desde el mes de agosto ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Algeciras. El alcalde de la ciudad, el también senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha apuntado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez en busca de una explicación oficial.

Cuenta el diario algecireño Europa Sur que "las personas que han llegado forman parte del contingente que entró en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, son de nacionalidad argelina y ya han sido identificadas por la Policía Nacional". En este sentido, el regidor de Algeciras ha expuesto en un comunicado que existe "preocupación" entre los ciudadanos de Algeciras por las llegadas al CIE de la ciudad.

En el comunicado, recogido por Europa Press, Landaluce ha contado que "en los últimos días se ha detectado la llegada de varios autobuses al puerto con destino a estas instalaciones" y que hay preocupación por "la falta de información oficial sobre la procedencia de las personas que están siendo trasladadas al CIE y sobre cuál es su destino posterior". "Cuando se producen movimientos de estas características y no existe una explicación clara por parte del Gobierno, es lógico que entre los ciudadanos surjan preguntas, preocupación e incluso determinadas situaciones de alarma que podrían evitarse simplemente ofreciendo información", ha añadido.

El alcalde de Algeciras ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "abandone el ocultismo con el que se están llevando a cabo estas actuaciones" y que explique "qué está ocurriendo, con qué finalidad se están realizando estos traslados y para qué se está utilizando en estos momentos el CIE de Algeciras".

José Ignacio Landaluce ha añadido que con su petición "no pretende interferir en las competencias que corresponden al Gobierno en materia de extranjería y control de fronteras", sino reclamar "transparencia y comunicación con una ciudad que, por su posición geográfica y estratégica, vive de manera directa muchas de las consecuencias de las decisiones que se adoptan en esta materia".

Para el alcalde de Algeciras el Gobierno de Sánchez tiene que "despejar las dudas existentes y evitar que la falta de explicaciones oficiales dé lugar a rumores o interpretaciones que contribuyan a aumentar la preocupación entre los ciudadanos". "Sean cuales sean las actuaciones que se están llevando a cabo, el Gobierno debe explicarlas. No pedimos nada extraordinario, pedimos información, transparencia y respeto hacia los ciudadanos de Algeciras. Queremos saber para qué se está utilizando nuestro CIE y qué está previsto hacer con las personas que están llegando hasta sus instalaciones", ha concluido Landaluce.