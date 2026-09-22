Andalucía acoge al menor marroquí que viajó oculto en el autobús del Real Valladolid desde Ceuta

La Junta de Andalucía ha confirmado oficialmente que se ha hecho cargo de la tutela del menor extranjero que llegó este domingo a la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. El joven logró alcanzar la península ibérica escondido en los bajos del autobús oficial del Real Valladolid, vehículo al que se había encaramado de forma clandestina horas antes en Ceuta tras la disputa de un partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

Según han detallado fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad del Ejecutivo autonómico, el adolescente ya se encuentra alojado en uno de los centros de protección de la región. Las autoridades han declinado ofrecer datos adicionales sobre su estado de salud o su identidad, cumpliendo así con los estrictos protocolos legales al tratarse de un menor de edad no acompañado.

La peligrosa travesía comenzó en la ciudad autónoma ceutí. Allí, aprovechando un descuido, el joven logró introducirse en el espacio inferior del autocar deportivo. Desde ese momento, tuvo que soportar los cuarenta y cinco minutos que dura habitualmente el trayecto del ferry que cruza el estrecho de Gibraltar hasta tocar tierra en la península. A este tiempo en el mar se sumó la posterior hora de viaje por carretera que separa el puerto de llegada y la ciudad de destino.

El desenlace de este arriesgado periplo se produjo cuando el menor, tras casi dos horas de trayecto continuo, constató que se quedaba sin fuerzas para seguir sujeto a la estructura del autocar. En ese instante de máximo peligro, comenzó a pedir ayuda. Fue el centrocampista Iván Alejo quien logró escuchar las voces de auxilio por encima del ruido de la marcha, alertando de inmediato a sus compañeros de que había una persona atrapada en el eje de las ruedas del vehículo.

Ante la voz de alarma, el autocar se detuvo rápidamente en una estación de servicio. Los propios miembros de la expedición deportiva se apresuraron a sacar al menor de los bajos del vehículo. Comprobando su evidente estado de agotamiento, los jugadores le proporcionaron comida, bebida y ropa mientras esperaban la llegada de las autoridades competentes para hacerse cargo de la situación.

Pocos minutos después se personaron en el lugar los agentes de la Guardia Civil, que tramitaron los procedimientos legales pertinentes. Tras las primeras asistencias básicas, las fuerzas de seguridad derivaron el caso a los servicios autonómicos, lo que propició su ingreso definitivo en el sistema de acogida.

Por su parte, Víctor Orta, director deportivo del club, ha valorado de forma muy positiva la determinante intervención de los miembros de la plantilla. En declaraciones a la agencia EFE, el directivo confesó sentirse plenamente orgulloso por la "actitud humana y solidaria" mostrada por los futbolistas, una rápida reacción que resultó crucial para salvar una vida.