Andalucía estalla por el envío de 600 menas: Cataluña y País Vasco reciben "cero traslados"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha alzado la voz este martes para advertir sobre la situación límite que atraviesa la región. Según ha asegurado de forma tajante, los centros de atención social se encuentran actualmente por encima de su capacidad, una coyuntura de la que ha responsabilizado de manera directa a la gestión del Gobierno Central y a sus decisiones unilaterales.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, la dirigente autonómica ha acusado al Ejecutivo de reventar la estructura asistencial andaluza al imponer la llegada de seiscientos jóvenes extranjeros no acompañados. Esta cifra contrasta de manera drástica y polémica con las cuotas asignadas a otras Comunidades Autónomas, ya que regiones como el País Vasco y Cataluña han recibido cero traslados por parte de la Administración Estatal, una decisión que desde la Junta interpretan como un claro favoritismo hacia los socios independentistas.

A este volumen de traslados oficiales orquestados desde Madrid se suma una problemática adicional que agrava drásticamente la saturación de las infraestructuras autonómicas. López ha recordado que a lo largo de los últimos meses han ingresado en territorio andaluz más de setecientos individuos a través de cauces irregulares, amparándose bajo una falsa apariencia de mayoría de edad para sortear los controles. Esto ha provocado que la red de asistencia sobrepase todos sus límites operativos, logísticos y financieros, dejando a los profesionales del sector en una situación de extrema vulnerabilidad.

La consejera ha mostrado su profunda indignación ante la falta de reconocimiento institucional de la realidad geográfica de la Comunidad como frontera sur de Europa. Esta condición natural implica que diariamente arriben decenas de embarcaciones a las costas andaluzas, lo que exige una respuesta humanitaria e inmediata por parte de las autoridades regionales sin contar con el respaldo económico necesario ni la coordinación adecuada por parte del Ministerio del Interior.

Frente a este complejo escenario, la representante del Gobierno Andaluz ha dejado claro que su Administración respetará siempre la legalidad vigente, pero se niega a actuar como cómplice del uso partidista de estos jóvenes. En su opinión, el líder del Ejecutivo Central utiliza el drama migratorio como una simple mercancía de negociación con sus aliados parlamentarios, ignorando por completo el bienestar real de los afectados y castigando a las comunidades donde no gobierna.

Finalmente, López ha querido enfatizar que la legislación vigente establece como prioridad máxima la reagrupación familiar de estos extranjeros en sus países de origen, una vía que la diplomacia nacional apenas explora. Ha concluido su intervención con una dura crítica a la falta de sensibilidad de la política migratoria, recordando que las personas que llegan a España no son maletas que se puedan repartir de forma arbitraria para satisfacer acuerdos de investidura, sino individuos que merecen un trato ajustado a la ley y a los recursos disponibles.