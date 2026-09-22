La Junta destina 62 millones de euros a 'startups' y crecimiento empresarial

La Junta de Andalucía impulsará en esta legislatura el emprendimiento y el crecimiento empresarial a través de la conexión entre Andalucía Trade y Andalucía Emprende, los dos instrumentos con los que cuenta en esta materia, y bajo las directrices de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación. Esa "confluencia de capacidades" del Ejecutivo autonómico y de sus entidades permitirá poner a disposición del ecosistema de innovación y emprendimiento 62 millones de euros, tal y como lo ha expuesto el consejero Jorge Paradela durante la inauguración de la edición 2026 de Al Andalus Innovation Venture.

Este foro reúne los días 22 y 23 de septiembre en Sevilla a startups, scaleups, inversores, corporaciones y agentes institucionales del ecosistema de innovación español, así como de Estonia, Portugal y Brasil. En su intervención, Paradela ha destacado que el emprendimiento constituye uno de los ejes prioritarios del Gobierno andaluz, de ahí que se haya tomado la decisión de alinear los instrumentos disponibles para "conectar las ideas, la iniciativa empresarial y las oportunidades de mercado".

En ese sentido, ha aclarado en una nota de prensa que, apoyado en Trade y Andalucía Emprende, su departamento se ha marcado como objetivo cubrir las diferentes necesidades que presentan los emprendedores y empresas en sus ciclos de desarrollo, a través de "capitalización, préstamos, subvenciones a I+D, subvenciones a la digitalización o la internacionalización".

Para responder a ello, desde Andalucía Trade, que constituye además el eje estratégico con el que articular las políticas de la Consejería, se unifican y racionalizan las funciones de financiación empresarial, los servicios avanzados y la transferencia de conocimiento, así como la internacionalización de la empresa andaluza y el apoyo al inversor extranjero.

Por su parte, la Fundación Andalucía Emprende permite prestar apoyo con una elevada implantación territorial, "acompañando y acelerando proyectos emprendedores en toda la geografía andaluza", ha asegurado Paradela. Entre enero y agosto de este año, sus Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) repartidos por toda la comunidad han ayudado y asesorado a 12.095 personas emprendedoras, lo que ha implicado la creación de 11.747 empresas y la generación de 11.882 empleos.

El titular de Universidad e Industria ha remarcado que, desde esta visión conjunta, la Junta de Andalucía pondrá a disposición del ecosistema emprendedor un fondo de capital riesgo dirigido específicamente a startups andaluzas y dotado con 9,8 millones de euros y cofinanciado con Feder. Esta herramienta busca facilitar que las startups y firmas tecnológicas puedan desarrollarse en Andalucía y convertirse en compañías sólidas y competitivas.

Este fondo se sumará a otros dos enfocados al crecimiento empresarial para proyectos empresariales innovadores en expansión. Contarán con una inyección de 50 millones y con financiación europea del programa Feder. Estos tres vehículos, tal y como ha avanzado Jorge Paradela, se pondrán en marcha de forma "inminente".

Además de esa línea de trabajo, Andalucía Trade cuenta con otras dos más orientadas al asesoramiento, como es el caso de la Enterprise Europe Network, mediante la que se han logrado casi 4.000 actuaciones de innovación con entidades andaluzas; o de la EEN-Andalucía Scale up, que es un servicio a medida que acompaña a este tipo de firmas en su expansión internacional.

A los fondos por valor de 59,8 millones de Trade se suman tres líneas de ayudas de 2,2 millones de euros articulados desde la propia Consejería de Universidad e Industria para reforzar la incubación y la aceleración de empresas tecnológicas innovadoras, apoyar iniciativas empresariales de nueva creación y favorecer la colaboración en materia de innovación abierta entre startups y el tejido empresarial.

Estos incentivos, que ya cuentan con las bases reguladoras aprobadas, tienen una doble finalidad: promover el emprendimiento de base tecnológica, así como facilitar el acceso a la financiación de quienes deciden poner en marcha una idea de negocio, teniendo en cuenta que la disponibilidad de recursos es una de las principales barreras que dificultan la cultura emprendedora en la región.

La Consejería de Universidad e Industria, que presta apoyo económico a esta iniciativa, acompaña en este evento a 30 empresas emergentes andaluzas de distintos sectores estratégicos que han sido asesoradas por Andalucía Emprende y seleccionadas por su innovación y potencial de crecimiento. A todas ellas se les ha programado una agenda personalizada de varias reuniones con corporaciones y con inversores o mentores.

Además, la Junta contará con un stand institucional desde el que se ofrece información detallada de la cartera de servicios de apoyo, asesoramiento y de financiación que está a disposición de empresas y emprendedores. Por otro lado, el consejero de Universidad e Industria ha puesto de manifiesto en su discurso de inauguración que Al Andalus Innovation Venture se ha consolidado como "una cita de referencia" entre corporaciones, startups y scaleups y "un punto de encuentro del emprendimiento internacional en el sur de Europa".

A su juicio, "este foro tiene la gran fortaleza de dar visibilidad a los proyectos y al talento que están surgiendo en Andalucía y de conectarlos con lo que realmente importa, que es el acceso al mercado". En las cuatro ediciones anteriores, han pasado por Al Andalus Innovation Venture más de 2.000 startups y scaleups, que han sido conectadas a más de 400 corporaciones y cerca de 200 inversores, procedentes de toda España y de otros países. Según datos facilitados por la organización, en torno a un 30% de las startups participantes cierran acuerdos de innovación abierta en cada edición.