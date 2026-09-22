Las víctimas de Adamuz denuncian ante la UE la inseguridad de la red ferroviaria española y la "inacción" del Gobierno

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha presentado ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea una denuncia administrativa para solicitar su intervención tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos y 432 heridos. El escrito, que ha presentado el abogado Antonio Benítez Ostos, representante legal de la asociación, reclama a las autoridades europeas que lleven a cabo una "intervención urgente" para analizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad ferroviaria por parte de España y auditar el funcionamiento del sistema nacional.

La denuncia, fechada el 11 de septiembre, se apoya, según la asociación, en diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil. La entidad sostiene que estas actuaciones acreditarían que el carril siniestrado presentaba una rotura horas antes del impacto. La asociación vincula esta circunstancia con los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que, según indican, exponen una deficiencia del sistema actual para detectar en tiempo real la rotura de una vía.

El abogado ha explicado que la asociación ha decidido acudir a las instituciones europeas ante lo que considera una "presunta inacción de las administraciones públicas". Ha señalado que el objetivo es que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea revise las obligaciones de las autoridades nacionales, compruebe su cumplimiento y audite las medidas destinadas a garantizar la seguridad ferroviaria.

Más de cien roturas de vía al año

El escrito presentado afirma que el sistema ferroviario español acumula más de cien roturas de vía al año. La asociación también incorpora advertencias técnicas que atribuye al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Entre ellas figuran referencias a problemas de estabilidad durante la circulación, con oscilaciones anómalas en trenes a velocidades próximas a los 280 kilómetros por hora, así como a la fatiga de materiales y a deformaciones y desgaste de los raíles.

El documento menciona problemas relacionados con el estado de las vías y sostiene que la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados habría contribuido a acelerar su degradación. Otro de los aspectos incluidos en la denuncia es el recurso a las denominadas "marchas a la vista", que permiten circulaciones lentas en tramos dañados. La asociación reclama que, en determinados casos, se opte por cierres y reparaciones definitivas. La denuncia también plantea deficiencias que afectan al material ferroviario y a la respuesta ante emergencias. También figura la ausencia de cámaras exteriores de videovigilancia en los trenes, así como la falta de sistemas autónomos que permitan determinar de forma inmediata la localización de un tren después de un descarrilamiento.

En materia de emergencias, la entidad sostiene que los servicios autonómicos 061 y 112 no disponen de protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España.