Matan a tiros a un joven en Málaga por una fatal equivocación

Una fatal equivocación es la principal hipótesis de la Policía Nacional sobre lo ocurrido el pasado viernes en Málaga cuando fue asesinado un joven de 20 años en un tiroteo. Lo agentes encargados del caso considera que los tres presuntos asesinos creyeron que la presencia del joven en la zona representaba una amenaza, confundiendo a la victima con otra persona vinculada al crimen organizado.

El fallecido, que carecía de antecedentes penales, se encontraba sentado pacíficamente en un banco cercano a su domicilio, ubicado en el barrio de Barcenillas. Según las investigaciones preliminares que se mantienen bajo secreto, el joven no tenía absolutamente ninguna relación con el narcotráfico ni con actividades delictivas de ninguna índole.

Los hechos se desencadenaron en el entorno de la Plaza Virgen del Rocío, cuando los tres individuos ahora investigados se aproximaron a la víctima y abrieron fuego indiscriminadamente. Alcanzado por las balas, el herido logró buscar refugio en un supermercado situado a escasos metros del lugar del tiroteo, desde donde fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Desgraciadamente, falleció pocas horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Los tiradores detenidos

La respuesta policial fue inmediata y permitió desarticular al grupo en distintas fases. Uno de los presuntos autores fue capturado tan solo minutos después del ataque, mientras el otro fue detenido durante el registro de una vivienda. El operativo finalizó con la detención del tercer implicado en Fuengirola.

Tras ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Málaga este mismo lunes, los tres arrestados se han acogido a su derecho a no declarar. Ante la gravedad de los delitos que se les imputan y el riesgo de fuga, la autoridad judicial ha dictado para todos ellos el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Por su parte, la familia de la víctima ha expresado su profundo dolor a través de un comunicado remitido a los medios. La madre ha reivindicado la memoria de su hijo, destacando que llevaba una vida ejemplar y completamente alejada de cualquier entorno delictivo o violento: "Mi hijo era un chico bueno, trabajador y muy querido por sus amigas y amigos".

En su mensaje, la madre del fallecido ha lamentado que el joven haya sido "víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga". Ante esta alarmante situación, ha instado a las instituciones públicas a que refuercen los efectivos policiales y tomen medidas contundentes para erradicar esta lacra, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.