PP-A recuerda los vínculos de Leire Díez con Andalucía a través de Zarrías y pide explicaciones a Montero

La cloaca del PSOE también tiene sus ramificaciones en Andalucía a través de los vínculos de la fontanera socialista Leire Díez con uno de los hombres fuertes de la Junta de Andalucía en la época de los gobiernos del PSOE: Gaspar Zarrías. Aunque era conocida esta relación ha vuelto a la actualidad con las informaciones sobre cómo la cloaca se puso en contacto con clanes de narcotraficantes para que actuaran contra la juez Beatriz Biedma para apartarla de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa, el secretario general del PP de Andalucía y diputado en el Parlamento andaluz, Antonio Repullo, ha recordado los vínculos de la cloaca socialista con el PSOE-A y ha advertido de que "la crispación sólo beneficia a quien no gestiona y a quien tiene muchos escándalos políticos que ocultar". En este sentido, Repullo ha destacado que "para eso Sánchez nos ha enviado a María Jesús Montero" a Andalucía.

"Aquí ya estamos viendo que al PSOE no le está funcionado eso y no les va a funcionar. Hace muy poco los andaluces eligieron de manera mayoritaria la vía andaluza que representa el Gobierno de Juanma Moreno", ha apuntado Antonio Repullo, que ha dicho que lo que se ha conocido de la cloaca socialista es una "información que debería helarnos la sangre como ciudadanos y defensores que somos todos de los valores de nuestra democracia". Hay una "degradación institucional que ni podemos ni debemos normalizar", ha añadido el diputado popular.

Repullo ha dicho que "la magistrada ha tenido que poner en conocimiento de la Audiencia Nacional" este caso y "ha quedado al descubierto una presunta operación para perseguir a una magistrada y entorpecer la acción de la Justicia" y "se ha cruzado una vez más una frontera que nadie había cruzado en nuestro país".

La figura de Gaspar Zarrías y la cloaca

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha contado que "en Andalucía el PSOE-A no está al margen de esta historia" porque "Leire Díez cobró 16.000 del PSOE andaluz y lo hizo con facturas emitidas a la consultora de Gaspar Zarrías", el antiguo hombre fuerte de los socialistas andaluces.

Sobre Zarrías ha recordado que "este señor fue vicepresidente y consejero de la Junta de Andalucía y una de las figuras más poderosas del socialismo andaluz". "La Justicia ya está investigando si aquellos pagos formaban parte de una estructura mucho más amplia de encargos y actuaciones contra jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil", ha afirmado el secretario general del PP-A.

Repullo ha dicho que "sería mucho más sencillo que María Jesús Montero diese explicaciones, que aclarase si conocía esos trabajos. Si sabe quién los encargó, qué finalidad tenían y si existieron más pagos o más intermediarios vinculados al socialismo andaluz como es el caso de Zarrías". En este sentido, el diputado popular ha destacado que la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez hasta hace unos meses "no puede venir aquí y ofrecer ruido y más ruido sin ofrecer una respuesta clara, nítida y urgente de esos episodios vergonzosos protagonizados por su partido".

"María Jesús Montero es la vicesecretaria del PSOE a nivel nacional, es la secretaria general del PSOE andaluz y hasta hace muy poco tiempo formaba parte de los gobiernos que están ahora bajo sospecha", ha señalado Antonio Repullo. El diputado del PP ha añadido que "el PSOE lleva años hablando de bulos y de fango y lo hace para no responder a los hechos. Ese fango surge cuando un partido utiliza las instituciones para protegerse, cuando intenta intimidar a quien investiga y cuando sustituye las explicaciones por ataques y por insultos. La estrategia del PSOE es clara en Andalucía: es hacer irrespirable el clima político".