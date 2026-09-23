Andalucía aprueba la primera Estrategia de Tauromaquia hasta 2030 para "reforzar la protección" de la Fiesta

La Fiesta contará con mayor protección en Andalucía gracias a la aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la primera Estrategia de Tauromaquia con un "marco estable". Según el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, "Andalucía ha dado un paso para reforzar la protección cultural y económica de la tauromaquia hasta 2030. El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de la primera Estrategia Andaluza de Tauromaquia".

La Junta de Andalucía, en una nota con la que anunció el acuerdo del Consejo de Gobierno, destacó el vínculo "con la actividad taurina, al concentrar un importante número de plazas de toros, ganaderías de lidia, escuelas taurinas, profesionales y aficionados. Esta realidad justifica la adopción de políticas públicas dirigidas a su protección, fomento y modernización".

"El objetivo es ordenar y coordinar todas las actuaciones de la Junta en torno a la actividad que forma parte de nuestro patrimonio cultural andaluz", ha explicado Antonio Sanz en un vídeo difundido por redes sociales. Según el vicepresidente primero de Juanma Moreno, "esta estrategia se articulará en seis grandes ejes de actuación".

Estos ejes son: primero, "el reconocimiento y protección cultural con especial atención a la recuperación de las plazas de toros de valor patrimonial"; segundo, "la formación y profesionalización"; tercero, "el impulso económico y empresarial"; cuarto, "la modernización normativa y la seguridad"; quinto, "participación y diálogo social" y sexto, "la comunicación, innovación y transformación digital".

Para la Junta de Andalucía, esta Estrategia Andaluza de Tauromaquia es "una hoja de ruta clara, con objetivos medibles e indicadores para evaluar su impacto cultural, económico y social con una planificación que se extiende hasta 2030. Una estrategia transversal para proteger, modernizar y proyectar la tauromaquia hacia el futuro".

🐂 Andalucía avanza para modernizar la #tauromaquia. ✅️ El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia 2030, con medidas para reforzar su protección cultural y económica, impulsar la formación y el relevo generacional y apostar por… pic.twitter.com/JwdIcBrKZK — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) September 23, 2026

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía es un aficionado que se deja ver con asiduidad en las plazas de toros. Hace unos días anunció que Canal Sur retransmitiría tres corridas de toros de la Feria de San Miguel de Sevilla y reconoció que el Gobierno de Juanma Moreno hace una defensa "sin complejos" de la tauromaquia porque es un bien cultural "reconocido, protegido y admirado".