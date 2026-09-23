El alcalde de Málaga pide al Gobierno "tomarse muy en serio la fuerza del narco" tras lo últimos tiroteos

Málaga ha sufrido en los últimos días el impacto del narcotráfico con dos tiroteos que se han saldado con la muerte de un joven que no tenía nada que ver con el narco. El narco va ganando terreno en los últimos años en Andalucía, pero lo sucedido en la capital de la Costa del Sol en menos de una semana ha encendido todas las alarmas.

En una rueda de prensa el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido al Gobierno que se tome "muy en serio la fuerza del narco" después de que un hombre recibiera un disparo en la cara en la terraza de un restaurante en pleno centro de la ciudad el pasado martes por la noche y tras el tiroteo de la pasada semana que acabó con la vida de un joven por una posible confusión de los autores. Ha remarcado De la Torre que España "no puede derivar" en lo que sucede en "algunos países de América Latina donde el narco es tan fuerte o más que el propio Gobierno".

El alcalde de la capital de la Costa del Sol ha recordado que "el litoral andaluz tiene unas costas muy abiertas a la entrada de lo que es el tráfico de los narcos en general" y ha incidido en "esa flota inmensa que cuesta creer de 600 lanchas que hemos leído". Unas "lanchas poderosísimas en velocidad, en capacidad de carga, para transportar todo tipo de drogas, sea producida en África, sea que de América viene a África y de África viene a Europa, a través del sur de España, me parece que hubiera exigido desde hace años una respuesta del Gobierno actual, que no lo ha hecho".

"Yo creo que, lo digo sinceramente, hay que autorizar que la Guardia Civil pueda disparar a las lanchas, no a las personas que llevan", ha expresado el alcalde, quien ha incidido en la necesidad de "reforzar los medios que tiene la Guardia Civil en el mar, más lanchas, más potentes". Además, el alcalde también ha considerado que habría que actuar en todo lo que es el control del blanqueo de capitales, "creo que no funciona mal ese tema, pero aún más", ha concluido.