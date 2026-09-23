Moreno afirma que una Europa "más fuerte y competitiva sólo es posible" contando con sus regiones ante los desafíos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que una Europa "más fuerte, más competitiva y más cercana solo es posible si sus regiones forman parte de la solución desde el principio".

Juanma Moreno se ha pronunciado así durante una intervención en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CDR) --órgano del que es vicepresidente-- que se celebra en la ciudad de Mullingar, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Con la presencia del ministro de Estado irlandés, Jerry Buttimer, el presidente de la Junta ha señalado que la fortaleza de Europa se construye a través "de algo hermoso como es la cooperación y la solidaridad entre todos y cada uno de los territorios". "Una visión que coincide plenamente con una de las tres prioridades que guían el actual mandato del Comité de las Regiones y Ciudades de Europa: la proximidad, pilar fundamental para acercar Europa a sus ciudadanos y reforzar su confianza en el proyecto europeo", ha dicho.

Ha manifestado que los próximos meses estarán marcados por las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual que definirá la capacidad de Europa para invertir en competitividad, en innovación, en cohesión territorial y también en desarrollo rural. Ha añadido que, para Andalucía, es clave que "estas negociaciones permitan preservar políticas estratégicas como la propia Política Agraria Común (PAC) y aporten también respuestas eficaces a nuevas prioridades como es el caso de la vivienda".

Juanma Moreno ha trasladado al ministro irlandés que confían en que los avances durante la presidencia de Irlanda "permitan presentar en octubre una propuesta ambiciosa y al mismo tiempo equilibrada a la altura de los desafíos que tenemos en Europa". "Cuando negociamos el futuro presupuesto europeo también estamos negociando el futuro de todos y cada uno de nuestros territorios y por tanto los anhelos, los deseos y las ilusiones de millones de ciudadanos europeos", ha expresado.

Sobre el proyecto de marco financiero plurianual, ha manifestado que suscita "serias dudas sobre el apoyo a los territorios con más dificultades para una transición justa, económica, industrial, digital, energética y climática". Los planes nacionales previstos en el proyecto de los presupuestos de la Unión Europea "no aseguran que puedan salvarse las singularidades de cada uno de los territorios que tiene la Unión Europea".

Por eso, según ha dicho, "las regiones necesitamos recursos adaptados a nuestras peculiaridades", y ha indicado que la transición que se está produciendo en el ámbito energético quienes realmente la están haciendo son las regiones con un durísimo esfuerzo.

Ha apuntado que Andalucía ha hecho una "fuerte apuesta por la transición energética y con excelentes resultados", cerrando el primer semestre de 2026 con una potencia de generación eléctrica renovable de casi 20.000 megavatios, lo que supone casi el 73% de la capacidad de generación eléctrica en una comunidad autónoma que tiene nueve millones de personas.

Juanma Moreno ha considerado que debería haber un "compromiso más fuerte por parte del marco financiero plurianual a las regiones y ciudades que están haciendo un esfuerzo muy especial en esa transición energética tan importante para la capacidad y la soberanía energética de Europa".