Un hombre de 47 años ha resultado herido de bala este martes mientras cenaba en un restaurante de Málaga. Se trata del segundo tiroteo registrado en la ciudad andaluza en menos de una semana.

El servicio de emergencias 112 recibió una llamada a las 22:35 horas que alertaba de que había una persona herida por arma de fuego en un restaurante ubicado en el Muelle Uno, en una zona de restauración y comercio del Puerto de Málaga. El herido fue evacuado al Hospital Regional Universitario de Málaga donde se encuentra en estado estable.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones e intenta localizar al presunto autor o autores del tiroteo aunque las primeras pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas entre bandas de narcotráfico.

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha explicado este miércoles que la línea principal de investigación es el enfrentamiento entre bandas criminales, aunque todas las hipótesis siguen abiertas. Salas ha señalado que no puede confirmar si podría haber más de una persona implicada en el tiroteo debido a que la investigación está abierta y es secreta.

Preocupación en la Junta

Este tiroteo es el segundo registrado en menos de una semana en Málaga. El viernes, 18 de septiembre, tres hombres tirotearon a un joven de 20 años que estaba sentado en un banco junto a un supermercado de Málaga. El joven, que terminó falleciendo en el hospital, no tenía antecedentes y no estaba relacionado con el mundo del narcotráfico por lo que los investigadores estudian si los autores de los disparos, que ya han sido detenidos, lo pudieron confundir.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado la preocupación que generan hechos como los últimos tiroteos en Málaga capital y ha pedido al Ejecutivo central que "reaccione, que tome medidas de una vez por todas". "Al Gobierno se le ha ido de las manos la lucha contra el narcotráfico", ha considerado.

Sanz ha señalado que ya han alertado al Gobierno de España de que "no puede seguir ocurriendo que el Estado no esté cuando más se le necesita, lo vemos en Ceuta y lo vemos con el narcotráfico". "Creo que el Gobierno no ofrece apoyo a nuestra Guardia Civil, a nuestras policías", ha criticado.

"En la lucha contra el narcotráfico, cuando se toma la decisión de suprimir la unidad de élite del OCON-Sur, cuando no se reforman leyes como el Código Penal, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la propia ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger y dar seguridad jurídica a los intervinientes, pues sin duda alguna existe una desatención, un abandono por parte del Gobierno a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", ha dicho.

Estas decisiones, según el consejero, están generando "una situación de inseguridad ciudadana que es preocupante" y ha señalado que "donde antes el narcotráfico se focalizaba en determinados territorios, hoy lamentablemente cada día más se extiende al conjunto de todas las provincias".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que Málaga es una provincia segura con tasas de criminalidad descendentes año tras año y los malagueños y turistas pueden desarrollar su actividad con total tranquilidad.