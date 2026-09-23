Vox rechaza una comisión de investigación sobre los cribados de cáncer de mama: "La izquierda quiere postureo"

Hace casi un año del inicio de una de las mayores crisis que ha tenido que capear Juanma Moreno desde que es presidente de la Junta de Andalucía: los errores en los cribados de cáncer de mama. A principios de octubre de 2025 todos los grupos de la oposición al PP-A se unieron para pedir una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía que fue rechazada por los populares que entonces contaban con mayoría absoluta en la Cámara regional.

Este miércoles los portavoces de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, María Jesús Montero, José Ignacio García y Antonio Maíllo respectivamente, han acudido al Parlamento andaluz para registrar otra comisión para investigar los "fallos en el cribado de cáncer de mama" acompañados de Ángela Claverol, la presidenta de Amama Sevilla, la organización de mujeres con cáncer de mama que denunció lo que estaba sucediendo.

La ausencia de Vox en el registro de la iniciativa junto a los partidos de la oposición demuestra que el partido del vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, no la apoyará como, según ha recordado el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, prometieron "en campaña" y "se lo dijeron a Amama". El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha explicado en una rueda de prensa este cambio de opinión.

Rodrigo Alonso ha dicho, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que "Vox siempre ha exigido que se sea transparente, que se llegue hasta el fondo de la cuestión y que se narre y se diga lo que ocurrió con el problema del cribado de cáncer". El portavoz adjunto de Vox en la Cámara regional ha manifestado que esta comisión podía tener sentido "en su momento, hace unos diez meses", pero ahora "no tiene sentido" ya que se sabe "lo que ocurrió".

En este sentido, el diputado autonómico del partido de Santiago Abascal ha denunciado que lo que la izquierda andaluza quiere es "intentar manosear todo lo posible a las mujeres afectadas por este problema para sacar rédito político". Rodrigo Alonso ha destacado que su partido no se prestará "a ese manoseo de las víctimas que tuvieron ese problema".

"En diez meses ya se ha sabido perfectamente qué es lo que ocurrió, dónde estaban los fallos, y ya se han puesto encima de la mesa las soluciones", ha remarcado Rodrigo Alonso. El diputado de Vox ha insistido en que esa comisión de investigación les parece "un disparate", que "no tiene sentido" y que serviría "para que el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía vengan luciéndose a cuenta de no sé qué y tratando de buscar rédito político manoseando a las mujeres que fueron afectadas".

Sobre las reclamaciones de su partido ha apuntado que era profundizar "en lo que ocurrió para que no volviese a ocurrir". "Nosotros no somos muy de comisiones de investigación", ha dicho Rodrigo Alonso. El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía ha destacado que "la izquierda solamente sabe hacer eso, el postureo, y venir aquí con la foto de turno para manosear a las verdaderas víctimas, que fueron las mujeres que se vieron afectadas por esto".