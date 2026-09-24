147.000 andaluces se beneficiarán de rebajas fiscales de acceso a la vivienda que incluirá el Presupuesto de 2027

El proyecto de Ley de Presupuestos Andaluces para 2027 incluirá un paquete de rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda que beneficiarán a casi 147.000 andaluces, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento para explicar las líneas de actuación en la nueva legislatura, Carolina España ha anunciado que "los andaluces pagarán menos impuestos por comprar una vivienda a partir del próximo año". Así, los presupuestos autonómicos de 2027 incluirán ya una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasa del 7 al 6,75%, mientras que se eleva el límite del precio de vivienda para los tipos reducidos y superreducido de 150.000 a 200.000 euros.

"Es una excelente noticia para todas las familias andaluzas", ha resaltado España, cifrando en casi 146.500 los andaluces que se pueden ver beneficiados por estos cambios impositivos, que afectarán a las viviendas de segunda mano (las de reciente construcción se acogen al IVA).

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano y todo lo que la ley nos permita para facilitar a los andaluces un acceso a la vivienda", ha añadido antes de tender la mano al resto de administraciones para atajar todas juntas "un problema que es de todos". Por eso, ha adelantado que "no será la única medida que traiga el presupuesto en materia de vivienda, que será el eje de acción esta legislatura".

Según ha explicado, el tipo general pasa del 7 al 6,75%, en el marco del compromiso de reducirlo cada año un cuarto de punto para acabar la legislatura en el 6%, y se estima que beneficiará a cerca de 138.000 andaluces el próximo año. Ya en 2021 el Gobierno andaluz de Juanma Moreno acometió una primera rebaja en esta figura impositiva al pasar del 10%, 9% y 8% a un único tipo lineal del 7%.

Por otro lado, se va a incrementar hasta 200.000 euros el límite del tipo reducido del 6%, actualmente vigente en la adquisición de inmuebles destinados a vivienda habitual de hasta 150.000 euros. "Es decir, los andaluces que adquieran una vivienda para vivir en ella y por la que paguen hasta 200.000 euros se podrán aplicar este tipo reducido", ha señalado la consejera, que ha estimado en 3.700 personas las beneficiadas por esta modificación.

A su vez, también se aumentará hasta los 200.000 euros por vivienda el límite súper reducido del 3,5% al que se podían acoger los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo o también los residentes en municipios con riesgo de despoblación. En el caso de personas con discapacidad y familias numerosas, el límite de la vivienda será de 300.000 euros.

"Vamos a seguir bajando los impuestos a los andaluces para compensar el infierno fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez", ha sentenciado la vicepresidenta de la Junta, quien ha planteado "quién puede vivir" con la subida de precios que se está produciendo en el país. Ha señalado que ha habido hasta 140 "subidas de impuestos" del Gobierno progresista.

Ha expuesto que las siete rebajas fiscales que ha hecho la Junta desde 2019 han beneficiado a más de 4,7 millones de contribuyentes y han supuesto "un ahorro anual de alrededor de 1.800 millones de euros al año para todos los andaluces", en comparación con lo que habrían pagado "en impuestos de haberse mantenido la fiscalidad que había en el año 2018", el último de un gobierno del PSOE-A.

"No hemos entendido la política fiscal como una competición para recaudar más, sino como una herramienta para que las familias tengan más renta disponible, para que las empresas tengan más incentivos para invertir y para que Andalucía sea más atractiva para vivir, para trabajar y para emprender", ha dicho.

La nueva legislatura estará marcada, según la vicepresidenta, por el compromiso con la "estabilidad presupuestaria y la gestión responsable de los recursos públicos". Ha subrayado el objetivo de aprobar los cuatro próximos presupuestos de Andalucía "gracias a una mayoría de estabilidad en el Gobierno", tras el pacto entre PP-A y VOX, que hará que sean las cuentas con "mayor respaldo" parlamentario de la historia de la comunidad.

Además, la consejera de Economía ha resaltado el compromiso de su departamento para seguir reforzando la planificación, el control y la evaluación del gasto, "para garantizar que cada euro público se traduzca en los mejores resultados para los ciudadanos".

"La nueva legislatura se plantea así desde la estabilidad, la responsabilidad en la gestión y la ambición de seguir aumentando la capacidad de Andalucía para crecer, atraer inversión y generar oportunidades", ha indicado España, quien ha querido dejar clara como otra seña de identidad del Ejecutivo andaluz "el diálogo permanente y la búsqueda de consensos" con todas las fuerzas políticas. Así, ha pedido a la oposición una "colaboración constructiva y leal" para lograr acuerdos en beneficio de los andaluces.

El dinero de los andaluces "mejor en sus bolsillos"

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Marta Alonso ha manifestado que las políticas del Gobierno del PP-A de los últimos ocho años no han recortado la "brecha estructural", salarial o de desigualdad de Andalucía con respecto a otras comunidades, y ha calificado de "relación causal extraña" el hecho de que la Junta diga que la bajada de impuestos supone "más contribuyentes, más actividad y más recaudación". Ha pedido a la consejera qué cuál es el "tipo de beneficiarios" de las rebajas fiscales que se han llevado a cabo y con "qué nivel de renta y de patrimonio".

"No vale decirle a los andaluces, de una parte, que paguen menos impuestos y, de otra, privatizar servicios públicos que les aboquen a gastarse más de lo ahorrado en seguros médicos privados o en FP y universidades privadas", ha señalado.

El portavoz adjunto del Grupo VOX, Rodrigo Alonso, ha defendido las rebajas fiscales que se recogen en el acuerdo de gobierno con el PP-A y que tienen como objetivo procurar que el dinero esté en los bolsillos de quienes "mejor saben administrarlo, que son los andaluces". Ha destacado el compromiso reflejado en el pacto de que Andalucía tenga presupuestos los cuatro años de la legislatura, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de "presentar" Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Ahora bien, a la hora de subir impuestos no les ha temblado el pulso desde que llegó Sánchez a la Moncloa", ha afirmado.

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía María Victoria Serrano ha pedido a la consejera que aclare "cuánto se ha dejado de ingresar de forma acumulada" con las rebajas fiscales y que se han llevado a cabo desde el año 2019 y cómo se han visto afectados los servicios públicos esenciales, y ha mostrado su preocupación por "la supresión de aquellos impuestos de carácter ecológico" que se incluye en el pacto de gobierno entre PP-A y VOX. Ha pedido a la consejera que aclare a "qué franja de renta realmente van a beneficiar" las rebajas fiscales previstas en 2027.

El diputado del PP-A Juan Antonio Márquez ha pedido a todos los partidos que estén dispuestos y comprometidos a "tender puentes, a buscar puntos de encuentro y a encontrar soluciones a los problemas de los andaluces". Ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno está en el "camino correcto cuando baja impuestos, porque se dinamiza la economía" y que Andalucía "crece" en empleo por encima de la media nacional. Ha lamentado que la oposición se quede en "sus trincheras ideológicas inventando una realidad catastrofista de nuestra tierra para intentar confundir al ciudadano".