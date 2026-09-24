Vox quiere "recortar en gastos superfluos y grasa" de la Junta y reducir las subvenciones a sindicatos al "50%"

Una de las principales reclamaciones de Vox para apoyar gobiernos del PP ha ido enfocada a reducciones de subvenciones a sindicatos y otros recortes de gasto público que suele ser gasto político. En Andalucía no iba a ser una excepción y la formación de Santiago Abascal ha anunciado que si hay que recortar gastos dentro del presupuesto tienen que ir en ese camino.

En una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha dicho que en el pacto de Gobierno de su formación con el PP-A de Juanma Moreno tiene un compromiso para profundizar en las rebajas fiscales que la Junta de Andalucía lleva aplicando desde la llegada de Moreno a San Telmo en 2019.

Cortés ha dicho que las rebajas de impuestos pactadas entre ambas formaciones como la bajada en el tramo autonómico del IRPF o deducciones fiscales por el aula matinal de los hijos, por material escolar, nuevos uniformes o por clases de refuerzo "van a permitir que se pueda dotar de cierta liquidez a las familias".

"Ahí es donde nosotros sí que podemos de alguna manera intentar paliar toda esta inflación, desde lo que puede hacer la Administración andaluza, que es fiscalmente intentar aminorar esas cargas para que los padres, las familias o los autónomos puedan, de alguna manera, seguir adelante a pesar del coste de la vida", ha indicado el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía en Canal Sur.

Javier Cortés ha señalado que "precisamente donde no hay que recortar es en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, sino en todos esos gastos superfluos y en la grasa que tiene la Junta de Andalucía y que hemos heredado del PSOE". Ha aprovechado para darle un tirón de orejas al PP andaluz porque "no han hecho los deberes en las dos últimas legislaturas" con Juanma Moreno como presidente de la Junta.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha señalado dónde tendrán que hacerse esos ajustes presupuestarios. Javier Cortés cree que es fundamental "reducir al 50 por ciento todas las subvenciones a esos sindicatos que tradicionalmente han estado viviendo de los impuestos y del sudor de los autónomos y de las familias y que han traicionado a los trabajadores".

"No vamos a recortar en absoluto ni en sanidad, ni en dependencia, ni en educación, ni en todos esos servicios públicos que los andaluces necesitan para mejorar su día a día, pero sí que hay mucho que recortar en toda la herencia social", ha remarcado el portavoz de Vox.