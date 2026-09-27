Alfonso Egea analizó en En casa de Herrero, de esRadio, el juicio por la muerte de Ana Buza y destacó desde el principio la enorme complejidad del procedimiento. Sobre la advertencia de la magistrada al jurado popular, explicó que se trataba de "una coletilla habitual", aunque consideró que la situación tenía una dificultad particular.

"Me parece grave que sea un jurado popular el que se enfrente a un juicio tan complejo", afirmó Egea. A su juicio, la advertencia de la magistrada "no es baladí, pese a que sea habitual" porque el caso era "complejísimo". "Es uno de esos casos en los que todo es posible y nada va a estar absolutamente probado".

El periodista señaló que los miembros del jurado se enfrentaban a "un pequeño salto de fe" y que buena parte de las respuestas tendrían que llegar a través de los peritos. "Va a tener que ser a través de la ciencia, a través de lo que se repare el gran error de la investigación de la muerte de Ana Buza, porque no hubo ningún tipo de prueba periférica".

Las preguntas que quedaron abiertas

Egea puso el foco en las cuestiones que, a su juicio, no quedaron suficientemente esclarecidas en la investigación inicial. "Una chica cae de un coche y se muere. Ya, pero ¿por qué?", planteó.

A continuación, enumeró varias de las preguntas que consideraba relevantes: "¿Y qué relación mantenía con el conductor? ¿Y qué pasó un instante antes de caerse? ¿Y es tan fácil abrir la puerta de un coche a 120 kilómetros por hora?" También cuestionó las circunstancias concretas de la caída: "¿Y qué es eso de que saltó por la puerta de atrás?" y "¿Qué es eso de que estaba todo cerrado cuando llegan los primeros testigos?"

Otro de los elementos que destacó fue que el novio de Ana hubiera ofrecido distintas versiones sobre lo sucedido. "¿Por qué el novio da tantas versiones diferentes? Porque da versiones diferentes de forma objetiva", señaló.

Para Egea, el problema había sido abordar el caso únicamente desde el hecho ocurrido en la carretera. "Al final, te das cuenta de que cuando investigas un hecho criminal no puedes cometer el error de investigar estrictamente el hecho criminal". "No tenías solamente a una chica de 19 años en el asfalto de una carretera. Tenías mucho más".

Indicios sin una prueba definitiva

Egea recordó que el caso había llegado a juicio después de que un juez considerara que existían indicios: "A juicio se va porque un juez ha encontrado indicios de criminalidad suficientes. En este país no vas a juicio por cualquier cosa".

Al mismo tiempo, subrayó la ausencia de una prueba directa que permitiera reconstruir exactamente lo sucedido dentro del vehículo. "No hay nada definitivo, no tienes la pistola humeante, pero tienes un montón de indicios que van en una dirección".

También explicó que la Guardia Civil había señalado que no existía una prueba que demostrara que Ana hubiera sido arrojada del coche. Para Egea, precisamente ahí residía una de las principales dificultades del procedimiento. "Es que no vamos a tenerla. Es que la única forma de tenerla es que otro coche estuviera grabando o dentro del vehículo hubiera una cámara".

Por eso consideró que los peritos y expertos tendrían un papel decisivo ante el jurado. "La ciencia, la técnica, los expertos, todo eso, va a tener que ponerse en la mesa de los nueve miembros del jurado". El objetivo sería determinar qué podía demostrarse sobre lo ocurrido: "Lo único que sabemos es que iba rapidísimo y poquito más".

Peritajes y contraperitajes

Egea explicó que durante el juicio se enfrentarían las conclusiones de los investigadores con las de los expertos contratados por las partes. "Claro, va a haber peritajes y contraperitajes". Y añadió: "Lo bueno de nuestro sistema es lo que le convierte en diabólico".

En su opinión, el jurado no debía otorgar mayor valor a un experto por su condición profesional. "No debería guiarse porque un perito tenga uniforme y galones de la Guardia Civil y otro venga en traje de chaqueta. Deberías quedarte con los datos objetivos". Sin embargo, Egea reconoció que el jurado podía verse influido por otros elementos: "Yo soy de los que cree que a lo mejor el jurado se deja llevar por otro tipo de sensaciones o por otro tipo de ideas".

La complejidad quedó reflejada, según explicó, en las preguntas de los propios miembros del jurado durante la declaración de los peritos. "El jurado está, perdonadme la expresión, flipando". Estaba, según Egea, "aterrizando en una historia de la que no sabía nada hace unas semanas" y tratando de reconstruir progresivamente la relación entre Ana y su novio y lo ocurrido después de su muerte.

La investigación inicial, en el centro del debate

Preguntado por las críticas del padre de Ana a la investigación, Egea aseguró que había hablado con él en varias ocasiones y que compartía una de sus críticas. "Cuando el caso se activa las primeras horas son fundamentales, pero no deja de tratarse como un accidente de tráfico".

Según explicó, este tipo de investigaciones podían quedar condicionadas cuando intervenía un vehículo. "En cuanto entra un vehículo en juego, ya se habla de delito contra la seguridad vial, delito de tráfico y te pones a investigar velocidades, fórmulas, matemáticas".

Egea resumió la crítica del padre de Ana con una expresión: "Se fijaron en el dedo y no en la luna". En su opinión, la investigación debía haber abordado también el contexto de la relación entre los protagonistas y no únicamente lo sucedido aquella madrugada.