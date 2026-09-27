Envían Es-Alert a Parauta para que se protejan por el incendio en Igualeja (Málaga)

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Parauta (Málaga) ante la evolución del incendio forestal declarado este sábado por la noche en la localidad de Igualeja, que también mantiene esta localidad confinada.

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado a través de la red social X de esta medida a consecuencia del incendio, que está provocando acumulación del humo en la zona.

⚠️ Atención si estás en #Parauta por el #IFIgualeja: 📱Mandamos EsAlert

🏠 Cierra puertas y ventanas para evitar que entre el humo.

😷 Protege a menores, mayores y personas con problemas respiratorios.

🚗 Evita desplazamientos y no te acerques a la zona.

📢 Sigue las… pic.twitter.com/8VdH89VlNf — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) September 27, 2026

Emergencias 112 recomienda a los vecinos que se encuentren en la zona que cierren puertas y ventanas para evitar que entre el humo en sus viviendas, así como que presten especial atención a niños, ancianos y personas con problemas respiratorios.

El fuego se declaró a las 22:19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja y en su extinción trabajan unos 140 bomberos forestales y nueve medios aéreos.