Andalucía eleva a 69 los casos de virus del Nilo Occidental con tres fallecidos

La región andaluza ha alcanzado la cifra de 69 infecciones humanas provocadas por el virus del Nilo Occidental en lo que va de año 2026. Este incremento se produce después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya confirmado este lunes un nuevo positivo en la entidad singular de San Telmo, perteneciente al municipio de Cortegana (Huelva). Esta detección se ha logrado tras realizar pruebas de diagnóstico complementarias de mayor duración, lo que ha derivado en medidas específicas de control.

Del total de afectados registrados durante este ejercicio, las autoridades sanitarias precisan que 39 corresponden a cuadros leves, mientras que los 30 restantes han desarrollado una enfermedad neuroinvasiva. A lo largo de los últimos meses, el total de pacientes que han requerido ingreso hospitalario asciende a 34. En la actualidad, cuatro personas permanecen hospitalizadas y se han lamentado tres defunciones a causa de la patología.

En cuanto al mapa de riesgo, el Ejecutivo autonómico ha señalado que ya ha finalizado la alerta en San Bartolomé de la Torre, pero se ha añadido en la última semana la localidad de Peñaflor, en la provincia de Sevilla. Igualmente, se han actualizado los niveles por positividad en vigilancia entomológica en Las Cuartillas (Mojácar) y La Carlota (Córdoba), al tiempo que se prorroga la situación en La Puebla del Río. Con estas modificaciones, son 25 los municipios andaluces declarados como área en alerta por la presencia del insecto transmisor.

La declaración de esta alerta implica intensificar de manera inmediata la vigilancia entomológica, animal y humana en las zonas afectadas. Las administraciones locales están obligadas a potenciar las labores de tratamiento contra los mosquitos mediante sus planes municipales, prestando especial atención a aquellos focos larvarios o refugios de ejemplares adultos situados a menos de un kilómetro y medio de los núcleos de población. Además, se refuerza la comunicación a la ciudadanía a través de las oficinas de farmacia.

Desde las instituciones se insta a la población a extremar las medidas de protección y prevención, poniendo el foco en las personas más vulnerables. La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud recomienda encarecidamente el uso de repelentes de uso tópico, vestir ropa clara que cubra la mayor parte de la piel y evitar los olores intensos que puedan atraer a los insectos. Asimismo, se aconseja instalar mosquiteras en los domicilios.

Por último, los expertos sanitarios recuerdan que resulta fundamental evitar generar zonas de agua estancada, ya que son los lugares idóneos donde los mosquitos crían a sus larvas. Para ello, se deben mantener limpias las albercas y vaciar cualquier recipiente en jardines o terrazas. En las explotaciones ganaderas, es vital renovar con frecuencia los bebederos de los animales y reparar las fugas de agua.