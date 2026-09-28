El brutal asesino del historiador de El Ejido acepta 17 años y será expulsado de España

Hamid M. ha aceptado una condena de 17 años de prisión después de reconocer su responsabilidad en el asesinato del funcionario de El Ejido (Almería) e historiador virgitano Antonio Campos. El acusado acabó con su vida propinándole varios golpes en la cabeza con un bloque de hormigón en un camino situado entre invernaderos durante la madrugada del 28 de septiembre de 2025. Posteriormente, trasladó el cadáver, que había maniatado, hasta el interior del vehículo de la víctima y lo dejó estacionado en un aparcamiento de San Agustín.

El acuerdo establece además una multa de siete meses, a razón de dos euros diarios, por un delito de robo de vehículo. También contempla el pago de indemnizaciones de hasta 350.000 euros. Asimismo, se prevé su expulsión de España una vez que haya cumplido dos tercios de la condena y acceda al tercer grado penitenciario.

La sentencia permite al acusado evitar el juicio con jurado que estaba previsto para el próximo 22 de octubre. En ese procedimiento, la Fiscalía tenía previsto solicitar inicialmente una pena de 22 años de prisión por los delitos de asesinato y robo con violencia, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, elevaba la petición hasta los 28 años.

Un suceso muy violento

Según recoge la resolución judicial, el acusado atacó a Antonio Campos con un bloque de hormigón con la intención de acabar con su vida. El ataque, según la sentencia, fue "totalmente sorpresivo" y se produjo aprovechando que sabía que la víctima no "opondría resistencia".

Hamid M. golpeó "repetidamente" a Campos en la cabeza. El informe forense constató numerosas lesiones en distintas partes del cuerpo, así como graves traumatismos craneoencefálicos "incompatibles con la vida", que provocaron finalmente su fallecimiento.

El fallo señala que tanto el objeto empleado como la fuerza utilizada, el número de golpes y la zona del cuerpo en la que fueron dirigidos eran elementos adecuados para provocar la muerte. Asimismo, determina que el acusado era consciente de que una agresión de esas características "podía llegar a un resultado tan grave" como el que finalmente se produjo.

Tras el asesinato, el condenado ató las manos y los pies de la víctima con plástico de invernadero y colocó el cuerpo en el maletero del vehículo, introduciéndolo por la parte trasera. Posteriormente, condujo el coche pese a no disponer de permiso de conducción y realizó varios desplazamientos por el municipio.

A las 11:44 horas del 28 de septiembre estacionó el vehículo en la calle Mirasol, en San Agustín-El Ejido. Poco después, alrededor de las 12:00 horas, volvió a utilizar el coche y abandonó nuevamente la zona. Finalmente, sobre las 15:00 horas, regresó a la calle Mirasol y dejó allí el turismo de manera definitiva. Fue en ese mismo lugar donde, a las 0:08 horas del 29 de septiembre, las autoridades y familiares localizaron el vehículo con el cuerpo sin vida de Antonio Campos en su interior.