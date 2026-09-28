El Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo capítulo de nombramientos polémicos. El Ejecutivo ha cerrado el relevo en la Delegación del Gobierno en Ceuta situando al frente a David de la Encina, exalcalde socialista de El Puerto de Santa María (Cádiz). El movimiento se produce para cubrir la salida de Miguel Ángel Pérez Triano, acorralado por la invasión de Ceuta y salpicado por la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional sobre un agente del CNI y su entorno.

Sin embargo, el perfil elegido por Moncloa dista de ser impecable. De la Encina arrastra en su historial uno de los episodios más escandalosos de la 'administración paralela' del PSOE andaluz, como contó El Mundo en el año 2019.

En marzo de 2019, en plena vorágine electoral, salió a la luz un correo electrónico enviado por el propio De la Encina en octubre de 2014, cuando ocupaba el cargo de coordinador de Diseño y Estrategias en la fundación pública Andalucía Emprende.

Apenas ocho meses antes de las elecciones municipales de 2015, el dirigente socialista remitió un email a la entonces directora gerente de la entidad de la Junta, Vanessa Bernad, instándola a mantenerle su sueldo público —que ascendía a 47.933,56 euros anuales— a pesar de que no pensaba acudir a su puesto de trabajo para volcarse por completo en la campaña del PSOE para la alcaldía portuense.

En el mensaje, De la Encina admitía abiertamente la maniobra: "En una ciudad de 90.000 habitantes no me será posible liderar la candidatura (...) si no me ocupo a diario, con absoluta intensidad y con presencia permanente en la calle (...). Por lo tanto, no me podría plantear dedicarme a la política renunciando a mi sueldo como trabajador de la fundación".

Redes orgánicas y favores internos

El correo revelaba además el amparo de la cúpula del PSOE gaditano. De la Encina aseguraba en el escrito que daba el paso animado por sus padrinos políticos, citando expresamente a Manuel Jiménez Barrios (entonces hombre fuerte del Gobierno autonómico de Susana Díaz) y a Irene García, por aquel entonces secretaria general del PSOE de Cádiz y posteriormente presidenta de la Diputación.

Incluso instaba a la dirección de la empresa pública a que la propia Irene García intercediera ante la gerente de la fundación para garantizar que se hiciera la vista gorda con su ausencia. Para rematar el texto, señalaba que las tareas de su área en el centro CADE de la Junta podían ser asumidas sin problema por el resto de sus compañeros.

El destape de esta información provocó un auténtico terremoto político en la provincia gaditana, llevando a la totalidad de la corporación municipal de El Puerto de Santa María a exigir por unanimidad la dimisión del regidor. Lejos de dejar el cargo, De la Encina rompió su silencio atrincherándose en la alcaldía tras alegar que solo había pedido "flexibilidad" para picar entrada y salida y argumentando que no era "un defraudador", sino un "ingenuo" que no esperaba que "nadie rebuscara en un buzón de correo".

Tras perder la alcaldía en 2019 y retirarse formalmente de la primera línea tras los comicios de 2023, el PSOE de Pedro Sánchez decide ahora rescatar al político ceutí de nacimiento para encomendarle la representación del Estado en un punto neurálgico para la seguridad transfronteriza y la inmigración, enmascarando tras un nombramiento institucional la reubicación de uno de sus cuadros históricos salpicados por las inercias del régimen socialista andaluz.