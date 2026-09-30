Detenido en Algeciras el patrón de una patera que llevaba a 13 inmigrantes de Marruecos a España

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras al presunto patrón de una embarcación neumática que transportaba a 13 inmigrantes, entre ellos tres mujeres y dos menores, desde la localidad marroquí de Bouznika hacia las costas de la Península. Los ocupantes permanecieron hasta tres días en el mar en una embarcación de unos seis metros de eslora y en condiciones de navegación precarias.

La operación se inició después de que un buque mercante que navegaba por el Estrecho de Gibraltar alertara de la situación y los ocupantes de la neumática solicitaran auxilio. Finalmente, Salvamento Marítimo rescató a los inmigrantes. Según la Policía Nacional, la embarcación presentaba unas condiciones de navegación extremadamente precarias y los ocupantes estaban hacinados. Por su parte, los inmigrantes explicaron a los agentes que durante la travesía tuvieron que soportar temperaturas muy bajas y hacer frente a la entrada constante de agua en la embarcación.

La intervención permitió poner a salvo a los 13 ocupantes, que habían permanecido durante días en el mar. Después del rescate, los agentes de la Policía Nacional realizaron diversas pesquisas para determinar quién había pilotado la embarcación durante la travesía. Las investigaciones permitieron localizar e identificar al presunto integrante de una organización criminal que habría ejercido como patrón de la neumática.

Finalmente, agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de la Comisaría Local de Algeciras procedieron a la detención del patrón del barco. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del viaje y determinar posibles responsabilidades adicionales. Según la información disponible, el detenido había participado anteriormente en otros viajes del mismo tipo.

La operación se enmarca en las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional contra las redes dedicadas al traslado ilegal de personas mediante embarcaciones que parten desde Marruecos con destino a la Península.