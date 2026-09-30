Encuentran larvas de gusano en el arroz del comedor de un colegio de Granada

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación después de que las familias de un colegio de Albolote, en Granada, hayan denunciado que hallaron larvas de gusano en los menús del comedor del colegio. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre en el CEIP Tínar de Albolote, donde el servicio de comedor del centro sirvió a los niños un plato de arroz que contenía estas larvas.

El caso ha salido a la luz después de que la Asociación de Padres de Alumnos del citado colegio público granadino presentara una queja formal. Las familias mostraron su profunda preocupación por las condiciones de salubridad de los alimentos que reciben los menores que a diario hacen uso de este servicio de catering.

La empresa de comedor se ha disculpado

Ante el revuelo causado, la empresa concesionaria del servicio de alimentación escolar del centro ha querido pronunciarse para tratar de calmar los ánimos. A través de un comunicado ha trasladado sus "más sinceras disculpas por lo ocurrido", reconociendo así la gravedad del fallo en la cadena de suministro o preparación. Asimismo, ha asegurado que, tan pronto como tuvo conocimiento de la incidencia, procedió a la apertura de "las investigaciones pertinentes", comprometiéndose a mantener una "comunicación transparente" tanto con la dirección del centro como con los representantes de la AMPA hasta descubrir lo ocurrido.

En cualquier caso, la compañía ha defendido que el producto servido era arroz integral ECO, suministrado por un proveedor debidamente homologado. Asegura que la partida contaba con todos los albaranes y registros obligatorios que incluyen desde la producción hasta las hojas de ruta y los controles de temperaturas y refrigeración exigidos por la normativa vigente.

La Junta de Andalucía ya está investigando

Por su parte, desde la Consejería de Educación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha confirmado que ya se ha llevado a cabo una inspección sobre el terreno para determinar con exactitud qué ha fallado. Además, se ha enviado un requerimiento formal a la compañía de catering para que aporte toda la documentación e información técnica que sea necesaria.

El objetivo principal del Gobierno es subsanar de forma inmediata las deficiencias que hayan podido registrarse en la prestación de este servicio esencial. La seguridad alimentaria en los comedores escolares es una prioridad absoluta para las autoridades, que mantienen estrictos controles para evitar que episodios de este tipo puedan volver a repetirse y pongan en riesgo la salud de los escolares en el futuro.