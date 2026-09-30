Moreno sitúa el Presupuesto de 2027 por encima de los 52.000 millones, con nuevas rebajas fiscales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha situado este martes los Presupuestos de la comunidad andaluza para 2027 por encima de los 52.000 millones (los del presente año ascendieron a 51.597,9 millones), contemplando nuevas rebajas fiscales. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención en la apertura del Andalucía Investors Day de El Confidencial Digital, en Sevilla.

Ha destacado que, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, su Ejecutivo sí presenta Presupuestos de la comunidad que entran en vigor el 1 de enero. Las cuentas de la comunidad para 2027, según ha apuntado, llegarán al Parlamento a finales del mes de octubre, en lo que constituye "la principal señal de normalidad y un factor indiscutible para la confianza del inversor, que va a haber un nuevo presupuesto".

Moreno ha añadido, no obstante, que el hecho de que el Gobierno central no presente Presupuestos Generales del Estado (PGE) "limita" al resto de administraciones y gran parte del crecimiento. Ha destacado que los Presupuestos de Andalucía "no son cualquier cosa" ya que se trata de los más cuantiosos después de los PGE.

Juanma Moreno ha manifestado, en tono de broma, que la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, no le quiere decir la cifra a la que ascenderá el presupuesto de 2027: "No me has querido decir la cuantía del presupuesto pero intuyo que va a estar por encima de los 52.000 millones de euros aproximadamente", ha dicho el presidente dirigiéndose a la consejera que no lo ha dejado "dar un titular" sobre la cifra exacta.

En cuanto a la bajada de impuestos que se contemplará en las cuentas (ya han sido avanzadas algunas en materia de vivienda), ha considerado que tiene que "ser racional a nuestra capacidad productiva y tienen que ser figuras tributarias que contribuyan a dinamizar la economía y, al mismo tiempo, a sostener nuestras clases medias y, por tanto, nuestras posibilidades de integración, inclusión y transformación de Andalucía". Moreno ha señalado que en estos momentos se están estudiando con detalle esas figuras tributarias.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que, durante los cuatro años de la legislatura, se producirán nuevas rebajas fiscales, y ha recordó que Andalucía está entre las comunidades con menor presión fiscal. El presidente de la Junta ha señalado que el tema de la vivienda se atenderá "de forma prioritaria" en las cuentas del próximo año.

De otro lado, Juanma Moreno ha insistido en denunciar la "falta de inversiones" del Gobierno central en infraestructuras en Andalucía: "No se ha hecho ni una sola inversión en ferrocarril, ni en media distancia, ni en cercanías", mientras que en autovías, el Gobierno de España, "en ocho años, ha hecho la friolera cantidad de tres kilómetros y medio de autovía nueva". Ha indicado que tampoco se han hecho inversiones en puertos ni en aeropuertos andaluces: "Un vacío absoluto en materia de inversión por parte del Ministerio de Fomento en Andalucía".