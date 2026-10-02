Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella: "El Gobierno no ha hecho más que ponernos palos"

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, ha participado este viernes en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio, emitido en directo desde el municipio malagueño.

Preguntada por Federico Jiménez Losantos sobre cómo vive que los ciudadanos la paren por la calle a pesar de tener una destacada población de más de 150.000 habitantes, Muñoz ha respondido que "ser alcalde es eso y si tú no te atreves a salir a la calle porque te abuchean y te pitan como le pasa a Sánchez yo creo que lo mejor es que se dé cuenta de que debería dejar de estar en la política".

En cuanto a las cuestiones que más le preocupan de Marbella, la alcaldesa ha señalado las infraestructuras como una de las principales prioridades. Aunque la ciudad mantiene un crecimiento "sostenido", ha lamentado que siga sin contar con conexión ferroviaria y que tenga "la autopista más cara de toda España por kilómetro". "Yo creo que cuando tenemos gobiernos que no apuestan por territorios, la falta de inversión hace que en tema de infraestructuras tengamos un déficit", ha añadido.

Entre las asignaturas pendientes, ha mencionado también los espigones. "Afortunadamente, el hospital que era una obra inacabada, después de diecinueve años con el Gobierno de Juanma Moreno se ha terminado. El aparcamiento del hospital, que con el Partido Socialista era uno de los más caros, afortunadamente lo rescató el Gobierno de Juanma y ahora es gratuito", ha celebrado.

En materia de seguridad, Muñoz ha reclamado una mayor atención por parte del Gobierno para Marbella, especialmente por el peso turístico de la ciudad. Ha recordado que Marbella cuenta con más de 400 policías locales y ha defendido la labor de la plantilla municipal, pero ha insistido en que la Policía Nacional también necesita más medios.

En este sentido, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que avance el proyecto para una nueva comisaría. "Los policías nacionales de Marbella se merecen una comisaría en mejores condiciones", ha señalado.

La alcaldesa ha aprovechado además para criticar la relación del Ejecutivo de Sánchez con su Ayuntamiento. "No han hecho nada más que poner muchísimos palos y hacer la vida muy complicada. En aquellos sitios donde no tienen una necesidad de buscar ese voto ha habido una dejación de funciones desde el día uno, o sea, no esperaron ni un minuto desde el día uno", ha denunciado.

"Hasta que llegó en el 2011 el Partido Popular a nosotros no nos dieron ni agua. Lo que nos decían es 'sube impuestos, sube impuestos' porque los vecinos de Marbella no han votado a Gil, que se aguanten. Y fue el Gobierno del PP el que planificó nuestra deuda y nos hizo una moratoria con un aplazamiento de 40 años al 1% de interés. Así fuimos capaces de planificar y de dotarnos de una herramienta que nos permitía que una ciudad tan potente como Marbella pudiera subsistir, porque si no el Ayuntamiento estaba absolutamente quebrado, embargado hasta el cementerio por la liga profesional de fútbol", ha relatado.

Tras esa situación, ha puesto en valor la de ahora. "Somos la ciudad de Andalucía en tener la mejor tasa de empleo", ha afirmado, destacando que la ciudad se encuentra por debajo de la media nacional y andaluza. Una situación que, en sus palabras, "nos anima a seguir trabajando y luchando".

En clave nacional, Muñoz ha defendido que haya elecciones "cuanto antes", a pesar de que vayamos "a tener que arrimar el hombro porque arreglar esto no va a ser fácil". Considera que hay asuntos internacionales que afectan directamente a la economía y que es necesario romper la actual dinámica. También se ha referido a la falta de Presupuestos en el Ejecutivo central y ha sido tajante: "No se puede gobernar, no puedes hacer frente al día a día. Cuando no has tenido presupuesto significa que no tienes el apoyo del Parlamento o del Ayuntamiento, pues convocas elecciones".