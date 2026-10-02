Cuarto muerto en Andalucía por el virus del Nilo tras fallecer un anciano en Sevilla

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha notificado este viernes el deceso de un hombre de 84 años afectado por la fiebre del Nilo Occidental. El paciente, que presentaba patologías previas que complicaron su estado de salud, se encontraba ingresado en las instalaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los facultativos detectaron síntomas compatibles con un cuadro neuroinvasivo severo, una de las manifestaciones clínicas más graves de esta afección.

El varón tenía su residencia fijada en el municipio de La Puebla del Río, situado en la provincia hispalense. Como respuesta directa a este trágico desenlace, las autoridades sanitarias autonómicas han tomado la decisión de prorrogar el nivel de alerta en dicha localidad. De este modo, la consideración de zona de riesgo se extenderá durante cuatro semanas adicionales, concretamente hasta el próximo 31 de octubre.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo ha mantenido comunicación constante tanto con el Ayuntamiento de La Puebla del Río como con la institución provincial para coordinar las actuaciones preventivas. El objetivo principal es que las administraciones locales apliquen de manera rigurosa las medidas estipuladas en el Plan de Acción remitido por el Gobierno regional, fundamentalmente orientadas al control del vector transmisor.

Con esta última confirmación, se eleva a cuatro el número de víctimas mortales registradas en el territorio andaluz a lo largo del presente ejercicio a causa de esta patología. Todas las personas que han perdido la vida compartían un perfil similar: pacientes de edad avanzada y con un historial clínico marcado por diversas enfermedades previas.

Revisando la cronología de los decesos anteriores, el primero tuvo lugar el pasado 5 de agosto, correspondiendo a un vecino del municipio de Dos Hermanas de 82 años. Apenas unas semanas después, el 27 de agosto, se notificó la muerte de otro varón de 89 años originario de Guadalema de los Quintero, una pedanía dependiente de Utrera. El tercer caso letal afectó a un hombre de 81 años domiciliado en Tomares, aunque los informes epidemiológicos apuntan a que contrajo la infección en Mazagón, perteneciente a Palos de la Frontera, en la costa onubense, a mediados de septiembre.

El balance global de la temporada refleja un total de 71 contagios confirmados en humanos dentro de la comunidad autónoma. Según los datos oficiales, 40 de estos diagnósticos han cursado con sintomatología de carácter leve, mientras que los 31 restantes han sido catalogados como graves. En este último grupo se incluyen las cuatro defunciones contabilizadas hasta la fecha. De los afectados, 35 han necesitado asistencia hospitalaria, de los cuales tres continúan recibiendo atención médica en planta, evolucionando de manera favorable el resto de los pacientes.

Para llevar a cabo este riguroso control epidemiológico, los equipos sanitarios han procesado estudios de laboratorio en 808 individuos para descartar la presencia del agente patógeno. Además, se ha ejecutado un exhaustivo cribado de arbovirosis en 192 expedientes clínicos relacionados con cuadros de meningitis de origen vírico. Actualmente, el mapa de riesgo mantiene a 21 municipios andaluces bajo situación de alerta sanitaria.

Esta veintena de localidades se distribuye por buena parte de la geografía regional. La provincia de Sevilla concentra el mayor número de focos con diez poblaciones afectadas, entre las que destacan Utrera, Coria del Río o Los Palacios y Villafranca. Le siguen Cádiz y Córdoba con tres municipios cada una, Huelva con dos demarcaciones, y finalmente Almería y Málaga, que registran un único término municipal en alerta por la presencia del mosquito transmisor. Las autoridades reiteran la importancia de evitar las aguas estancadas en los entornos domésticos para frenar la proliferación del insecto.