José Francisco Salado sobre Ceuta: "Sánchez está cogido por sus partes íntimas por el rey de Marruecos"

"El turismo va muy bien a pesar del Gobierno, Marbella es uno de los motores turísticos de la provincia de Málaga. Toda la Costa del Sol es una marca, pero Marbella por sí sola también", ha comentado José Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, durante su participación en el especial de Es la Mañana de Federico desde Marbella.

En este sentido el presidente de la Diputación de Málaga ha aportado datos: "Hemos creado un destino que estamos abiertos los 365 días del año, ya no hay temporada baja y el verano ha ido fantásticamente bien con más de nueve millones de turistas que han entrado por el aeropuerto de Málaga". Y eso se nota en el empleo, el turismo "da trabajo a más de 160.000 personas y 15.000 empresas dentro del sector turístico".

Combatir las mafias

José Francisco Salado ha comentado la inquietud ciudadana por el avance de las redes delictivas y el tráfico de drogas hacia las costas andaluzas. "Marlaska le está quitando medios a la Guardia Civil para combatir a los narcotraficantes". Unos mafiosos que "tienen recursos ilimitados cuando tú vas con una lancha de gomas que prácticamente la puedes comprar en el Decathlon", ha remarcado. Frente a los escasos medios de la Guardia Civil nos encontramos a las mafias que "tienen grandes planeadoras, con motores superpotentes y encima no tienen la orden de no poder disparar, que eso es lo que podría limitar un poco el tráfico".

Ceuta y Melilla

La posición geopolítica de Andalucía en relación con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha sido otro de los asuntos neurálgicos del debate. Salado ha ensalzado los estrechos lazos históricos, culturales y mercantiles que unen a Málaga con Melilla, plasmados en iniciativas gastronómicas como Sabor a Málaga y convenios educativos, y ha manifestado la plena disposición de la institución provincial para tender puentes y colaborar de igual forma con Ceuta tras la invasión.

En este sentido, ha exigido al Gobierno de Sánchez que deje a un lado cualquier sumisión diplomática frente a Rabat y defienda con firmeza la soberanía e integridad territorial de ambas ciudades españolas en el norte de África frente a la presión migratoria. "El Gobierno de España debe defender a Ceuta y a Melilla como territorio español que son y que ponga todo el poder del Estado sobre la mesa". Si no lo hace es porque "el señor Pedro Sánchez está cogido por sus partes íntimas por parte del Gobierno y el rey de Marruecos, pero todo se sabrá".

En el plano socioeconómico, el mandatario malagueño ha cargado contra las medidas intervencionistas promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez frente a la crisis de la vivienda, calificando de ficticios y propagandísticos los sucesivos anuncios de edificación pública. Salado ha remarcado que la única vía efectiva y basada en la realidad de mercado para contener los precios radica en multiplicar la oferta disponible.

Para lograrlo, ha defendido la urgencia de liberalizar suelo rústico no protegido, acometer una descentralización administrativa real que permita a los ayuntamientos tramitar sus planeamientos urbanísticos sin años de trabas burocráticas y destinar partidas presupuestarias directas que estimulen tanto la compra como el alquiler protegido en colaboración con los promotores privados.