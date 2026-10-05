Adelante Andalucía planta al Frente Amplio y concurrirá en solitario el 29N: "Hace falta una izquierda valiente"

El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pillado a la extrema izquierda con el pie cambiado y sin un liderato fuerte. Lo que fue la coalición Sumar, ya sin Yolanda Díaz como líder, busca entre los otros ministros y rostros conocidos de esta formación una nueva cara para las papeletas. Una de las que más posibilidades tienen es Mónica García. El Frente Amplio tampoco va a conseguir nuevos partidos que se sumen a este partido que por ahora cuenta con IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar. La formación Adelante Andalucía ha descartado sumarse a ninguna coalición y acudirá a las generales en solitario.

Lo ha anunciado este lunes el portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, que fue la gran sorpresa de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo cuando su crecimiento pudo frenar al PP y hacerle perder a Juanma Moreno la mayoría absoluta conseguida en 2022. Tampoco le vino muy bien al PSOE de María Jesús Montero que consiguió sus peores resultados de la historia. La formación andalucista aspira el próximo 29 a conseguir entrar en el Congreso de los Diputados y a ser un "voto útil contra la derecha".

"Estamos preparados", ha dicho desde la sede del partido José Ignacio García que ha anunciado que "Adelante Andalucía va a presentarse a las próximas elecciones generales que se acaban de convocar". García ha dicho que su formación estará "en cada pueblo, en cada comarca y en cada provincia de Andalucía el próximo 29 de noviembre y lo vamos a hacer con mucha fuerza y muchísima ilusión cargados de ideas y de futuro". El portavoz del partido ha señalado que saben que "es difícil" y que "hay quien está muy interesado en que la izquierda andalucista no esté en el Congreso de los Diputados".

José Ignacio García ha dicho que saben que "la derecha y la extrema derecha nos van a poner todos los palos en las ruedas que puedan. No quieren los que ostentan el poder que la clase trabajadora andaluza construya un futuro nuevo, pero igual que sabemos que es difícil sabemos que es posible y necesario". El portavoz de Adelante Andalucía ha recordado lo que sucedió en las últimas elecciones andaluzas cuando su partido dio la sorpresa: "Demostraron algo muy importante y es que la mejor forma de quitarles escaños a la derecha es una izquierda nueva, fresca, andalucista, feminista, una izquierda que no se arrugue ante los poderosos y una izquierda alegre".

"Recogemos el legado de las últimas elecciones andaluzas y nos ponemos en marcha con toda la fuerza para las próximas elecciones generales. Que no nos engañen, la gente joven no es de derechas. Que no nos engañen, la clase trabajadora no es de derechas. Andalucía no es de derechas. Sólo hace falta una izquierda nueva dispuesta a darlo todo por el futuro de nuestra tierra", ha dicho José Ignacio García. El portavoz de Adelante Andalucía ha asegurado que "vivimos un momento histórico y no sólo por lo que puede pasar sino también por lo que ya está pasando. Vivimos un momento histórico y muy duro donde la vivienda es un lujo o un bien de mercado, donde a diario perdemos derechos, donde la precariedad laboral es la norma, donde el odio está metiéndose por todas las rendijas y donde Andalucía sigue siempre desaparecida. Todo esto tiene que cambiar a fondo".

Estamos preparadas, Adelante Andalucía estará en el próximo Congreso de los Diputados. pic.twitter.com/gU5WF6kQQ7 — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) October 5, 2026

El portavoz de Adelante Andalucía ha descartado liderar la candidatura y también cierra la puerta a Teresa Rodríguez porque "está en un proceso delicado de salud" y ha dicho que "frente al peligro de la derecha y la extrema derecha, hace falta una izquierda valiente, que diga la verdad, que esté en las plazas, en el Parlamento y en el Congreso. Una izquierda que lleve la bandera de Andalucía". José Ignacio García ha añadido que "frente a su odio, la alegría de la clase trabajadora". "Estas elecciones, como hace unos meses, nos toca representar la valentía, el esfuerzo, la alegría. Nos toca representar a Andalucía. Creemos que ante el peligro de la derecha y la extrema derecha no cabe la resignación y no vale quedarnos como estamos. En el próximo Congreso de los Diputados Adelante Andalucía no solo va a estar sino que es la mejor herramienta para que no gobierne la derecha ni la ultraderecha", ha dicho García que ha finalizado diciendo: "Nosotros vamos con todo, viva Andalucía libre".