Alarma en Granada tras más de 2.200 terremotos por un "reajuste tectónico" desde agosto

Ocho terremotos de baja magnitud registrados durante la madrugada de este lunes en distintos puntos de la Vega de Granada han prolongado el episodio sísmico que afecta a esta zona de la provincia desde agosto. Los movimientos, localizados en los entornos de Vegas del Genil, Maracena y Armilla, se suman a la sucesión de temblores detectada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) durante los últimos días en el área metropolitana granadina.

El seísmo de mayor magnitud registrado este lunes se produjo a las 7:31 horas al noroeste de Vegas del Genil, alcanzó una magnitud de 1,9 y fue sentido por parte de la población con una intensidad II. Apenas un minuto después, otro terremoto de magnitud 1,2 se localizó al noroeste de Maracena y alcanzó una intensidad máxima de I-II. A las 8:04 de la mañana se registró otro seísmo de solo 1,1 de magnitud a solo 3 km de profundidad.

Horas antes, a las 4:06 horas, el IGN detectó un movimiento de magnitud 1,5 al suroeste de Armilla, también sentido con intensidad II.

Según los datos del IGN, la actividad sísmica ha sido especialmente intensa en la Vega de Granada durante los últimos cuatro días, con numerosos terremotos localizados en municipios como Vegas del Genil, Dílar, Gójar, La Zubia, Ogíjares, Churriana de la Vega, Armilla y Maracena.

16 sentidos por la población

Al menos 16 terremotos fueron sentidos por la población desde el pasado 2 de octubre, al presentar intensidades macrosísmicas entre I-II y III. El de mayor magnitud de este episodio se registró el pasado sábado en Vegas del Genil, con una magnitud de 3,1 y una intensidad III, suficiente para ser percibido claramente por vecinos de la zona aunque sin causar daños personales ni materiales.

También fueron sentidos otros movimientos de magnitud 2,1 en Dílar y Gójar, así como varios seísmos de magnitudes comprendidas entre 1,5 y 1,9 registrados en La Zubia, Ogíjares, Armilla, Churriana de la Vega y Maracena.

El actual episodio sísmico que afecta al área metropolitana de Granada desde el pasado 14 de agosto acumula ya 2.295 terremotos registrados, según los datos del IGN analizados por Servimedia. Aunque la inmensa mayoría han sido de baja magnitud, la actividad se ha mantenido de forma continuada durante las últimas semanas.

Los expertos consultados por Servimedia consideran habitual que este tipo de episodios sísmicos de "reajuste tectónico" se produzcan en la cuenca de Granada, una de las áreas con mayor actividad sísmica de la Península Ibérica debido a la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática. La mayoría de los terremotos registrados en la zona son de baja magnitud, aunque con frecuencia resultan perceptibles para la población por producirse a escasa profundidad.

Sin embargo, y a pesar de que continúa la serie, el IGN realizó su último informe oficial de situación hace casi un mes, el pasado 7 de septiembre.