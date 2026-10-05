Arranque el juicio por el caso de la familia granadina de Gójar que no pudo adoptar a su hija de acogida

La familia de acogida lamenta que estuviera varios meses sin saber nada de la niña después de que la sacaran del colegio sin avisar ni darle la oportunidad de despedirse o recoger sus pertenencias, según consta en la demanda presentada contra la entonces Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

La Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 2, ha celebrado la vista donde se ha abordado el futuro de la menor. Los padres de acogida, Pepe Ferrer y Loli Gómez, confían en que se haga justicia y que nunca jamás se vuelvan a llevar a un menor de esa forma, sin decir nada a la familia de acogida cuando está colaborando.

Ellos reclaman al Juzgado el retorno de la pequeña a su hogar en régimen de acogida temporal y que se inste a la Junta para que inicie los trámites que les permitan constituirse como familia de acogida permanente o familia de adopción.

No obstante, matizan que si la pequeña se encuentra bien con la persona que la ha adoptado no moverán un dedo para cambiar esa situación porque lo que les interesa es su bienestar. Del mismo modo, dejaron claro que si no está bien, tiene su casa adonde acudir, haciendo valer que prevalezca el bien superior de la menor.

La pequeña llegó a casa de esta familia en diciembre de 2024 en un estado físico lamentable y con terrores nocturnos, según señalan los padres de acogida. No obstante, fue adaptándose a su nueva realidad y al final del acogimiento, mostraba una integración plena, no solo con la familia y con los vecinos, sino también en el colegio.