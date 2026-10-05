Los metros y tranvías andaluces superan los 500 millones de viajeros

Los metros de Sevilla, Málaga, Granada y el Tranvía de la Bahía de Cádiz, denominado comercialmente Trambahía, han superado conjuntamente los 500 millones de viajeros acumulados desde la puesta en servicio de cada uno de estos sistemas de transporte.

De acuerdo con las estadísticas de demanda hasta el 31 de agosto, estos sistemas ferroviarios gestionados por la Junta de Andalucía suman 500.937.468 usuarios, un "hito que evidencia la creciente consolidación de estos cuatro metropolitanos como una alternativa eficaz y sostenible, y cada vez más integrada en la movilidad cotidiana de estas áreas metropolitanas", según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota.

Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha manifestado que "esta cifra refleja el impacto que tienen estos cuatro sistemas de transportes, que se han consolidado ya como actores principales en la movilidad metropolitana de sus respectivas áreas".

"La positiva evolución de la demanda, año tras año, y la notable valoración que revelan las encuestas de satisfacción anual, constituyen un estímulo para la Junta de Andalucía, tanto en la mejora y modernización de estos servicios, como para las ampliaciones que se están ejecutando de las redes de metro y la reactivación de los sistemas tranviarios de Jaén y Alcalá de Guadaíra", ha precisado el titular de Fomento.

El Metro de Sevilla, primer metropolitano andaluz en entrar en servicio, en abril de 2009, es el que concentra el mayor volumen de demanda acumulada, con 275.058.994 viajeros desde su inauguración hasta el 31 de agosto de este año. Además, el suburbano sevillano continúa avanzando en la ampliación de su red con las obras de la Línea 3 Norte, cuyos tres primeros tramos se encuentran actualmente en ejecución, mientras que el cuarto, que discurre por la Ronda Histórica, está siendo objeto de evaluación de las ofertas. Esta actuación "representa un nuevo paso en la expansión de la red de metro de Sevilla y permitirá reforzar la cobertura y la conexión del transporte público en la capital y su área metropolitana".

Por su parte, el Metro de Málaga, inaugurado en julio de 2014, ha transportado ya 109.901.407 viajeros acumulados. La llegada del suburbano al centro histórico de Málaga en marzo de 2023, con la puesta en servicio de las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas, ha supuesto un "auténtico revulsivo" para la demanda. La ampliación hasta el corazón de la ciudad ha permitido casi triplicar el número anual de usuarios, pasando de los 6,7 millones de viajeros registrados en 2022, antes de la llegada a Atarazanas, a los más de 19,22 millones de usuarios alcanzados en 2025.

Asimismo, la Junta continúa avanzando en la ampliación de la red del Metro de Málaga. En la actualidad, se ejecutan las obras de los tres tramos en los que se ha dividido la prolongación de la Línea 2 desde la estación Guadalmedina hasta el entorno del futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Paralelamente, se trabaja en la elaboración del Estudio Informativo que analizará las distintas alternativas de extensión del metropolitano en los otros tres corredores previstos —conexiones con el PTA, extensión a Ciudad Jardín y ampliación este a El Palo/Rincón de la Victoria—.

El Metro de Granada, que entró en servicio en septiembre de 2017, acumula 108.166.640 viajeros desde su puesta en marcha. El metro granadino "ha consolidado así su papel como uno de los principales medios de transporte público del área metropolitana y se suma al Metro de Málaga al superar también la barrera de los 100 millones de usuarios acumulados".

Asimismo, la infraestructura afronta una nueva etapa con las obras de la Prolongación Sur, que se encuentran actualmente en su fase final. Con la obra civil ya concluida, han comenzado las primeras pruebas de comprobación de los sistemas de infraestructura y energía a lo largo de todo el nuevo recorrido, desde la actual parada término de Armilla hasta Las Gabias, atravesando el municipio de Churriana de la Vega. Esta ampliación permitirá extender el servicio y "reforzar aún más la capacidad del Metro de Granada para vertebrar la movilidad sostenible en el conjunto de su área metropolitana".

El cuarto sistema integrado en esta red autonómica es el Trambahía de la Bahía de Cádiz, puesto en servicio comercial en octubre de 2022, que acumula ya 7.810.427 viajeros. Este "singular sistema tren-tranvía continúa avanzando en su proceso de consolidación como un nuevo modo de transporte público para conectar la Bahía de Cádiz, integrando los servicios tranviario y ferroviario y ofreciendo una alternativa sostenible a los desplazamientos metropolitanos".

Tal y como ha valorado la Junta, la evolución conjunta de los cuatro sistemas confirma una "clara dinámica de crecimiento" de la demanda. Desde 2023, primer año en el que coinciden todas las explotaciones con sus actuales extensiones, el número de viajeros ha mantenido una evolución ascendente, pasando de los 50,19 millones de usuarios en dicho ejercicio a los 62,08 millones registrados en 2025, con un crecimiento del 23,7% de 2023 a 2025.

En suma, la superación de los 500 millones de viajeros acumulados supone un "nuevo hito para la red de transporte ferroviario metropolitano de titularidad autonómica". Los cuatro sistemas están gestionados por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, a cuya red se incorporarán próximamente los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en virtud del reciente decreto de atribución de competencias aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta.