Un hombre entra con dos cuchillos en un centro de salud de Cádiz y amenaza a dos médicos

Un hombre ha sido detenido este lunes después de entrar armado con dos cuchillos en el Centro de Salud Ribera del Muelle, en Puerto Real (Cádiz), y amenazar a dos médicos que se encontraban en consulta. Según la información difundida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el usuario también insultó y amenazó a otros trabajadores del centro.

Los dos médicos consiguieron zafarse de la situación y varios profesionales del centro redujeron e inmovilizaron al hombre hasta que llegó la Policía Nacional, que procedió a su detención.

Entró en la consulta con dos cuchillos

El episodio se produjo en el Centro de Salud Ribera del Muelle, donde, según CSIF Cádiz, el hombre entró en una consulta sin esperar su turno y armado con dos cuchillos.

El paciente habría amenazado e insultado a los dos médicos presentes, además de dirigirse de forma violenta contra otros trabajadores del centro sanitario.

Tras conseguir escapar de la situación, los médicos recibieron ayuda de otros profesionales, que lograron inmovilizar al hombre hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

CSIF ha reclamado de nuevo que el centro cuente con personal de seguridad de forma permanente. El sindicato señala que su presencia se limitó a la temporada de verano y asegura que esta circunstancia fue comunicada en el último comité de seguridad y salud del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

CSIF reclama cambios en los protocolos

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz también ha solicitado una revisión completa de los protocolos antiagresiones del Servicio Andaluz de Salud, al considerar que no están resultando eficaces para reducir este tipo de situaciones.

El sindicato reclama además un incremento de las penas y sanciones para los usuarios que recurran a la violencia, tanto física como verbal, contra los profesionales sanitarios.

La organización sindical sitúa el episodio en un contexto de preocupación por las agresiones que sufren los trabajadores de la sanidad. La petición de disponer de seguridad permanente en el centro de Puerto Real vuelve a plantearse después del incidente registrado este lunes.

El Colegio de Médicos de Cádiz expresa su rechazo

El Colegio de Médicos de Cádiz ha expresado su "enérgica repulsa" por lo ocurrido y ha calificado el episodio de "gravísimo".

La institución ha señalado que el incidente se produce una semana después de la agresión sufrida por un médico en un centro de salud de Rota. En un comunicado, ha defendido que cualquier forma de violencia contra los profesionales sanitarios debe recibir una respuesta y ha pedido que no se normalicen comportamientos como los insultos, los gestos de desprecio o las faltas de respeto durante la atención sanitaria.

El Colegio de Médicos de Cádiz forma parte del grupo de trabajo provincial del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, constituido el pasado 2 de octubre como órgano destinado a coordinar actuaciones frente a las agresiones a profesionales sanitarios.

Las agresiones comunicadas se duplicaron en un año

Los datos aportados por el Colegio de Médicos de Cádiz reflejan que en 2025 se registraron 52 comunicaciones de colegiados gaditanos por agresiones físicas o verbales sufridas durante su actividad asistencial por parte de pacientes, familiares o acompañantes.

La cifra supone casi el doble de las 28 agresiones comunicadas en 2024, según los datos facilitados por la institución colegial.

El Colegio de Médicos ha insistido en que los profesionales deben poder desarrollar su actividad asistencial sin sufrir comportamientos violentos.