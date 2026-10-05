Un terremoto de magnitud 2,9 sacude la Sierra Norte de Sevilla con epicentro en Alanís

Un terremoto de magnitud 2,9 en la escala de Richter ha sido registrado a primera hora de este lunes, 5 de octubre, con epicentro en la localidad sevillana de Alanís y ha sido sentido en varios municipios de la Sierra Norte.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 05:56 horas a los 10 kilómetros de profundidad.

El seísmo se ha sentido con intensidad II-III en Guadalcanal y con intensidad II en los municipios sevillanos de Alanís, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto, además de en Azuaga, Granja de Torrehermosa y Usagre, en la provincia de Badajoz.