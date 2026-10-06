Andalucía elegirá un diputado menos al Congreso el 29N al perder Cádiz un escaño

En las próximas elecciones generales adelantadas el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Andalucía elegirá un diputado menos que en la pasada legislatura. El 29 de noviembre, Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en vez de los 61 que eligió el 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve.

Así lo refleja el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, y que fija la constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, el miércoles 23 de diciembre.

En concreto, Andalucía elegirá el próximo 29 de noviembre a 60 diputados al Congreso y 32 representantes para el Senado por las ocho provincias de la comunidad autónoma. La circunscripción en la que se vuelve a elegir el mayor número de escaños al Congreso de los Diputados es Sevilla, con 12, seguida por Málaga, con 11.

Tras Sevilla y Málaga se sitúan Cádiz, con ocho escaños; Granada, con siete escaños; Almería y Córdoba, con seis escaños; y Huelva y Jaén, con cinco escaños en el Congreso cada una.

32 senadores andaluces

Con respecto a los miembros que se eligen en el Senado por el conjunto de la comunidad autónoma, ascienden a 32 y por cada circunscripción se designan cuatro, al margen de los elegidos por el Parlamento de Andalucía en representación de la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo que ganó el PP-A de Juanma Moreno.

Actualmente, los senadores en representación de Andalucía son Javier Arenas, Jesús Aguirre, Fran Oblaré y Virginia Pérez, a propuesta del PP-A; María Jesús Montero, Juan Espadas y Susana Díaz, a propuesta del PSOE-A; y Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor, a propuesta de Vox.