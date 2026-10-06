El PSOE de Cádiz plantea otro ministro para sustituir a Marlaska en su lista electoral

El Partido Socialista lleva sin ganar en la provincia de Cádiz desde 2019, cuando hubo una doble citación a las urnas tras producirse una repetición electoral. Desde entonces, el Partido Popular ha sido quien ha dominado en toda la zona gaditana, incluido enclaves políticos que recuperó como la propia capital o Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. En esas dos ocasiones, la fórmula de apostar por Fernando Grande-Marlaska como líder de la lista electoral funcionó.

Todo cambió en 2023, cuando el PSOE perdió las elecciones generales, pero consiguió formar gobierno gracias a los independentistas y demás formaciones separatistas y nacionalistas. Ese mismo año, el PP logró aumentar su representación parlamentaria en el Congreso y en el Senado, también en esta provincia. Incluso recuperó en las elecciones municipales la alcaldía de la capital gaditana. El PSOE perdió en todos los sentidos: escaños y alcaldías.

No obstante, a pesar del batacazo electoral del 2023, los socialistas gaditanos repetirán fórmula. Al menos será con un ministro actual como cabeza de papeleta, aunque no sea Marlaska. Y es que, según señalan fuentes del partido, el responsable de Interior baraja no presentarse a los siguientes comicios y regresar a la carrera judicial. Aún así, desde PSOE-Cádiz mantienen su apoyo a Marlaska como '1' de su lista.

Margarita Robles y Albares como alternativas

Pero está claro que el PSOE quiere moverse y con rapidez, ya que el plazo de presentación de listas se abrirá el próximo 21 de octubre y cerrará 5 días después. Es por eso que, a la espera de lo que decida Marlaska, se han barajado ya otros nombres. Entre los favoritos a presidir la papeleta gaditana están la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Estos dos ocuparon el puesto 4 y 5 en la lista de Madrid en 2023.

Desde las bases socialistas de esta provincia, verían con mejores ojos la representación de Robles que de Albares. Esta postura se debe a que en Cádiz hay varios enclaves militares y estratégicos de alto valor. Véase la Base Naval de Rota, el Estrecho de Gibraltar o la Infantería de Marina de la Armada en San Fernando, capital histórica de este cuerpo de élite.

José Manuel Albares podría tener también buen peso de las decisiones que se tomen en Cádiz en materia de relaciones internacionales, con una relación con Estados Unidos en crisis a causa de la Guerra en Irán o con la supresión de la Verja del Peñón tras el acuerdo firmado con la Unión Europea. Otra opción que barajan también desde el PSOE de Cádiz es su propio secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque.

Por qué Marlaska se presenta por Cádiz

Varios son los motivos por los que Fernando Grande-Marlaska se presenta por la provincia de Cádiz. Y no, no es porque tenga alguna vinculación personal con dicha zona. Su designación se debe principalmente a que en Cádiz se disputan 9 diputados y aglutina un fuerte voto estructural propio que aseguraría de esta forma obtener un escaño sin el riesgo que conllevaría competir en circunscripciones más inciertas o fragmentadas.

Aunque hay que añadir un pequeño matiz a esta situación, porque de cara a las próximas elecciones, Cádiz solo podrá contar con 8 diputados, ya que, debido al padrón actual, que crece en otros puntos de España. Ese escaño que pierde lo gana Madrid, que pasa de 37 a 38.

📣 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a los actos institucionales de la #GuardiaCivil en #Cádiz y es recibido con abucheos. 📌 Más información en LA VOZ de Cádiz: https://t.co/CkAPUVrsbv ✍️ Carlos Sacaluga pic.twitter.com/uFuUGGUiAJ — La Voz de Cádiz (@LaVozdeCadiz) October 4, 2026

Al igual que se han explicado los motivos con los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, con el de Interior ocurría lo mismo. El PSOE ha tratado de visibilizar de esta forma su plan contra el narcotráfico en el Sur de España. No obstante, en Cádiz saben perfectamente que ninguna estrategia que Marlaska ha confeccionado ha servido para frenar el avance de los narcos. La última dosis de jarabe democrático que recibió el ministro fue precisamente el pasado domingo, en la capital gaditana, donde fue abucheado en los actos del día de la patrona de la Guardia Civil.

Por no hablar del recuerdo de los dos agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel González y David Pérez, asesinados en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha. Cuando también fue el mismo responsable que pidió que se retirara la patrullera en la que embarcaron desde el puerto barbateño cuando los eurodiputados visitaron la zona para realizar un informe.

Antes que Marlaska, ya hubo un ministro del Interior que se presentó como cabeza de lista en la provincia de Cádiz. Fue Alfredo Pérez Rubalcaba en 2008 cuando dirigía esta cartera ministerial. En aquel año logró 5 de los 8 escaños que por aquel entonces estaban en juego. Posteriormente, lideraría la lista del PSOE en Madrid en 2011 cuando se presentó como candidato socialista en las elecciones generales.

En disputa otros nombres

No solo el de Marlaska está en duda. También la de la propia Mamen Sánchez, exalcaldesa de Jerez de la Frontera durante 16 años y que cedió en las municipales de 2023 el bastón de regidora a la 'popular' María José García-Pelayo. Sánchez ya renunció a la secretaría general del PSOE jerezano y dejó también de ser candidata por su partido en la alcaldía de su ciudad.

Por otra parte, es más que evidente que el líder de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix se mantendrá en la lista, al igual que el de la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno. Queda en duda si alguno de los nombres fuertes del PSOE que se han adueñado por completo de sus alcaldías podrían optar como la regidora de San Fernando, Patricia Cavada, aunque todas las fuentes indican que no entraría, "de momento", en la papeleta.