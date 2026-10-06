La bebé de Bormujos estuvo hasta un minuto bajo agua caliente y el forense duda del accidente

El primer informe forense realizado a la pequeña Leyre, de 16 meses, que perdió la vida el pasado 19 de mayo tras sufrir graves quemaduras mientras la bañaban en su casa de Bormujos, arroja nuevos datos sobre el suceso. Según el documento, la bebé pudo estar expuesta bajo el agua caliente durante un periodo de tiempo que oscila entre unos segundos y un minuto, una conclusión a la que se ha llegado analizando el grado de profundidad de las lesiones.

Los facultativos encargados de examinar el cuerpo han precisado en su dictamen que las heridas que presentaba la niña eran "uniformes y homogéneas". Este patrón contrasta de forma llamativa con la distribución "dispersa o heterogénea" que suele ser habitual cuando se trata de percances de naturaleza accidental, aunque los propios médicos han matizado que no son especialistas en este tipo de quemaduras.

Ante estas revelaciones, la investigación judicial sigue su curso sin descartar ninguna hipótesis, tanto si se trató de un fatal accidente como si hubo algún tipo de intencionalidad por parte del implicado. Por ello, tras recibir este primer análisis forense, el titular del juzgado ha encargado a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío que asuma un nuevo estudio. Se espera que un experto en Cirugía Plástica elabore un informe pericial pormenorizado para valorar la "mecánica de las lesiones que provocaron la muerte", un trámite que previsiblemente retrasará el avance del proceso.

En libertad con medidas cautelares

Este suceso conmocionó a la opinión pública. La madre de la menor, Andrea Burdalo, explicó entonces que los hechos tuvieron lugar cuando su entonces pareja sentimental se estaba encargando de bañar a la niña. Por su parte, la abuela materna detalló ante los investigadores que, tras lo ocurrido, encontró a su hija "en estado alterado y chillando" al descubrir la gravedad de las heridas. El hombre, que figura como único investigado en la causa, ha defendido su inocencia alegando que todo fue producto de un descuido. En su declaración, relató que dejó a la pequeña un momento sola en la ducha para ir a buscar una toalla y que, instantes después, al escuchar un grito, regresó al cuarto de baño y encontró el agua caliente cayendo sobre el cuerpo de la menor.

La madre de la bebé fallecida en Bormujos (Sevilla) relata que la menor, de 16 meses, murió a causa de las graves quemaduras sufridas mientras la bañaba su pareja, a quien señala por celos: "Tenía celos por cómo me implicaba con mi niña" https://t.co/aByExcKhTu pic.twitter.com/Rty9Kb3q23 — Europa Press (@europapress) June 3, 2026

Actualmente, el acusado permanece en libertad provisional con medidas cautelares. Las acusaciones particulares, representadas por los padres de la niña, solicitaron su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Alternativamente, pidieron una fianza de 150.000 euros. Sin embargo, el Ministerio Público se inclinó por una postura menos restrictiva, solicitando únicamente la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, enmarcando provisionalmente los hechos en un presunto delito de homicidio imprudente.

Finalmente, la magistrada instructora decidió mantener al acusado en libertad, obligándole a comparecer en los juzgados dos días al mes, además de imponerle la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país. En su auto, la jueza subrayó que "no existen indicios en el momento actual que permitan verificar una intencionalidad dolosa" en el comportamiento del investigado, coincidiendo con la Fiscalía y la defensa en que, por ahora, el caso se encuadra en un homicidio por imprudencia previsto en el artículo 142.1 del Código Penal.