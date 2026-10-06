Sigfrido Molina, CEO de Sigfrido Fruit: "En España y Europa el agricultor y el pequeño empresario están perseguidos"

Sigfrido Molina, fundador y director ejecutivo de Sigfrido Fruit, ha participado este viernes en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio, emitido en directo desde el municipio malagueño para repasar la trayectoria de la compañía y reflexionar sobre los desafíos que afrontan el sector agrícola y las pymes en la actualidad.

"Muchos palos en la rueda" y competencia desleal

Siguiendo la línea de las intervenciones anteriores en el programa, el empresario agrícola Sigfrido Molina coincidió con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, al criticar el trato de las administraciones públicas hacia el sector privado.

Preguntado por Federico Jiménez Losantos sobre la relación entre el Gobierno y el sector agrario, Molina lamentó la falta de apoyos durante sus 14 años de trayectoria: "Hemos recibido pocas ayudas, muchas inspecciones, demasiadas traba y como decía la alcaldesa anteriormente, muchos palos en la rueda". Pese a estas dificultades, destacó que su proyecto logra mantener 50 empleos directos y cientos de puestos indirectos.

En respuesta a las preguntas de Federico sobre las exigencias burocráticas europeas, Molina criticó la persecución regulatoria a la que se ve sometido el campo: "En Europa, y particularmente en España, el agricultor y el pequeño empresario están perseguidos". Denunció asimismo el desequilibrio en los costes laborales: "Un trabajador que gana 1.500 euros cuesta 2.600 euros a la empresa, los empresarios somos recaudadores de impuestos y encima estamos criminalizados".

Producción de origen a origen y mercado internacional

En relación con la distribución de sus cultivos de aguacate y mango, preguntado por Federico sobre cuánto de lo que se produce se queda en España, explicó que el 60% de la fruta se comercializa en el mercado nacional y el 40% restante se exporta, con Francia como destino principal fuera de España.

Dado que la campaña de aguacate español abarca cuatro meses, Sigfrido Fruit completa el suministro del año seleccionando fincas bajo estrictos controles de calidad en el exterior:

Perú: Comienza en abril en las zonas de sierra alta (Ayacucho) y continúa por Trujillo, la costa y Arequipa, trasladando la fruta en barco con atmósfera controlada durante 21 días.

México y Chile: Procedente de Jalisco y Michoacán, el aguacate mexicano viaja por avión en tres días para preservar la máxima frescura.

Es por eso que Molina afirma: "Yo suelo decir el mejor aguacate del mundo, porque vendemos aguacate de distintas partes del mundo y distintos continentes, pero en cada momento tenemos el mejor aguacate que se puede encontrar".

Respecto al mango, Molina remarcó su alta sensibilidad meteorológica frente al aguacate, ya que es muy sensible al frío y al calor al ser una fruta tropical. Las continuas olas de calor de este verano han mermado su producción.

Las preguntas sobre el superalimento y la cita en Ifema

En el bloque final de la entrevista, Isabel González y el equipo del programa abordaron las propiedades nutricionales del aguacate y los próximos eventos de la marca:

Fue definido como la " grasa sana de la mañana " y un aliado indispensable en dietas deportivas, keto y de control de colesterol.

Se destacó que aporta hasta cinco veces más potasio que un plátano y contiene grasas monoinsaturadas de alta calidad.

A preguntas de Isabel González sobre la inauguración de Fruit Attraction 2026 en Ifema (del 8 al 10 de octubre), Molina confirmó la celebración de un evento especial que reunirá a clientes, proveedores y, como comentaba Federico, "amigos famosos".

Recordó además que los consumidores pueden adquirir sus productos directamente desde su web.