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Andalucía

Muere a los 66 años Javier Berlanga, histórico concejal del PP en Málaga

Conmoción en las filas populares tras la repentina pérdida de un veterano servidor público muy respetado por su trayectoria municipal.

LD/Agencias
Conmoción en las filas populares tras la repentina pérdida de un veterano servidor público muy respetado por su trayectoria municipal.
imagen de archivo de Javier Berlanga | EFE

El director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital durante más de una década, Javier Berlanga, ha fallecido a los 66 años.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas, quienes han precisado que ha fallecido tras una enfermedad que le ha llevado a estar en los últimos días en el hospital.

El cuerpo está siendo velado en el Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) y este miércoles se celebrará la misa funeral a las 18:30 horas en la capilla central del camposanto.

Javier Berlanga, abogado, fue concejal popular en el Ayuntamiento de Málaga durante 16 años, estando al frente del Área de Movilidad, y actualmente era director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga.

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