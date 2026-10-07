Recuperada en Sevilla una bula papal de Pío V ligada a los héroes de la batalla de Lepanto

La Guardia Civil ha recuperado en El Viso del Alcor (Sevilla) una bula papal original del siglo XVI que llevaba décadas desaparecida y cuya existencia había permanecido en la memoria histórica de esta localidad sevillana. El documento, vinculado a la participación de vecinos de El Viso del Alcor en la batalla de Lepanto de 1571, ha podido ser localizado y su autenticidad ha quedado acreditada tras una investigación de casi dos años.

La bula fue otorgada durante el pontificado de Pío V a la parroquia de Santa María del Alcor y está relacionada con Fernando Arias de Saavedra, VII señor de El Viso y IV Conde de Castellar, y con la participación de este y de un grupo de hombres de la localidad en la batalla de Lepanto.

Recordemos que una bula papal es un documento oficial emitido por el Papa para comunicar o conceder disposiciones de especial importancia. La existencia de esta pieza se había transmitido durante generaciones en El Viso del Alcor, aunque su paradero se perdió hace décadas. La falta de noticias sobre el documento llegó incluso a generar dudas sobre si realmente había existido y sobre su relevancia histórica.

#OperacionesGC | Recuperada una bula papal del siglo XVI vinculada a Lepanto 📍 El Viso del Alcor (Sevilla) 👮🏻‍♂️ La #UPRONA y la #PolicíaJudicial iniciaron una investigación basada en indicios para hallar este documento histórico desaparecido durante décadas. 📦 Una persona de… pic.twitter.com/DCo5umQj66 — Guardia Civil (@guardiacivil) October 7, 2026

Dos años tras la pista del documento

La Guardia Civil inició la investigación en octubre de 2024 con el objetivo de esclarecer qué había ocurrido con la bula, localizarla y verificar su autenticidad. Los agentes reconstruyeron la historia del documento y buscaron referencias que pudieran conducir hasta su paradero.

Durante las pesquisas localizaron menciones a la bula en distintas publicaciones. Entre ellas figuraba un artículo publicado en el año 2000 y otro aparecido en mayo de 2025 en una revista de una asociación cultural de El Viso del Alcor. Ambas publicaciones incluían una representación gráfica del documento.

Estas referencias permitieron avanzar en la investigación y centrar las sospechas sobre un vecino de la localidad que podía tener la pieza en su poder.

Después de tomar declaración a esta persona, el pasado 2 de septiembre el vecino entregó voluntariamente a los agentes un pergamino doblado que conservaba en el interior de su vivienda.

Según explicó, conocía el valor histórico de la bula y había decidido llevársela a su domicilio con la intención de protegerla y preservarla, sin buscar ningún beneficio económico. Una vez recuperado, el documento fue depositado temporalmente en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla de la Junta de Andalucía para someterlo a un estudio técnico.

El análisis confirma su autenticidad

El examen determinó que el pergamino presentaba características materiales, paleográficas y gráficas compatibles con un documento pontificio original de la segunda mitad del siglo XVI, correspondiente al pontificado de Pío V.

Para completar las comprobaciones, la Guardia Civil obtuvo además una copia del asiento registral original de la bula conservado en el Archivo Apostólico Vaticano.

El cotejo entre esta documentación y el documento recuperado permitió confirmar su autenticidad y acreditar que se trataba de la bula cuya pista se había perdido décadas atrás.

Un documento ligado a Lepanto

La recuperación permite devolver a El Viso del Alcor una pieza documental estrechamente relacionada con uno de los episodios más destacados de su historia: la batalla de Lepanto.

La bula ha formado parte durante años de la tradición cultural de la localidad. Su historia ha sido recordada en jornadas y recreaciones históricas en las que incluso se ha representado la llegada de los hombres que participaron en Lepanto y la entrega del documento.

La investigación ha permitido así localizar una pieza cuya existencia había quedado durante décadas ligada a la memoria de la localidad y confirmar mediante documentación conservada en el Archivo Apostólico Vaticano que se trata del documento original.

La actuación ha sido desarrollada por guardias civiles del Área de Investigación de la UPRONA y del Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla.