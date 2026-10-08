Asesinado a tiros un cirujano plástico en su clínica de Marbella

Un cirujano de 57 años ha fallecido este miércoles después de recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica de Marbella (Málaga) donde trabajaba. El suceso ha ocurrido poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama de esta localidad malagueña, cuando el agresor ha entrado en las instalaciones y ha disparado al cirujano.

El tirador, un individuo vestido de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado hasta la clínica en moto. Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se ha dirigido hasta el despacho en el que se encontraban el médico y su pareja, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le habría disparado en la cabeza en varias ocasiones.

El agresor ha salido de la clínica rápidamente, se ha subido en la moto y se ha marchado por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.

Descartada la participación del crimen organizado

La investigación en relación con la muerte de este cirujano plástico descarta inicialmente que esté vinculada con el crimen organizado. Así, agentes de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos y, de momento, no se han producido detenciones.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" ante el trágico fallecimiento del facultativo, tras sufrir la agresión con arma de fuego en su clínica de Marbella. Desde la institución han trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y seres queridos del médico fallecido.