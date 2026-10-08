Moreno pone en marcha la maquinaria del PP-A para el 29N y revalidar la "mayoría social"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este miércoles en que su partido revalide, en las "históricas" elecciones generales del 29 de noviembre, "la mayoría social" que ha obtenido en los últimos procesos electorales en Andalucía y se permita el cambio en el Gobierno de España de la mano del Partido Popular.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, en Sevilla, consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre, Moreno ha anunciado que el coordinador del comité de campaña será el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Ha augurado "una campaña intensa, compleja, porque van a ser unas elecciones complejas y, al mismo tiempo, de carácter histórico por todo lo que conllevan para el presente y futuro de los españoles y, de manera muy especial, para los andaluces".

Ha recordado que el PP-A es la primera fuerza política de Andalucía: "Somos los preferidos de los andaluces en las últimas cinco convocatorias electorales, donde de manera clara y reiterada han mostrado el apoyo" a este partido.

"Iremos a revalidar esa mayoría social que permita desde Andalucía, la comunidad más poblada de España y la que más diputados elige, conformar una mayoría de gobierno alternativa al gobierno Frankenstein de Sánchez", según Juanma Moreno, que ha indicado que esta última legislatura nacional ha sido "terrible" para esta comunidad autónoma.

Sobre el acto público de precampaña que Pedro Sánchez protagonizará el sábado en Dos Hermanas (Sevilla), ha manifestado que vendrá "sin haber cumplido" ni un solo proyecto comprometido con la provincia, en materia de infraestructuras ferroviarias, carreteras o vivienda.

"Esa es la diferencia entre un gobierno que se preocupa por gestionar y un gobierno que se preocupa por sobrevivir", ha indicado Juanma Moreno, quien ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de presentar Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura. Ha garantizado que, en cambio, los Presupuestos andaluces para 2027 estarán "en tiempo y forma", pese a que su tramitación coincida con el proceso electoral, y van a "priorizar el fortalecimiento de los servicios públicos, la vivienda, el apoyo al tejido productivo y el apoyo a las familias, bajando impuestos".

Según Juanma Moreno, el 29 de noviembre también está en juego si los andaluces queremos seguir siendo "maltratados" y ser considerados "españoles de segunda" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y se ha referido al nuevo modelo de financiación autonómica, "diseñado por y para el independentismo" catalán y que "castiga claramente a Andalucía". También se ha referido al hecho de que el Ministerio del Interior haya sido "incapaz" de hacer frente al problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada que existe en Andalucía.

Moreno también ha mencionado el "apagón ferroviario" en Andalucía por parte del Gobierno central y ha añadido que no se puede olvidar la "falta de responsabilidad y de claridad" sobre el trágico accidente de trenes de Adamuz (Córdoba).

"Podría estar aquí horas hablando del maltrato permanente, constante, sistemático, organizado y planificado contra los intereses andaluces" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha señalado Juanma Moreno, quien ha hecho un llamamiento a sus compañeros del PP-A para que, de aquí al día 29 de noviembre, salgan a las calles, no para "hacer algaradas", sino "para ilusionar", convencer y trasladar que en España se necesita "otro gobierno" y "otro estilo de hacer las cosas".

"Que podemos devolver la decencia al Gobierno de España; que podemos devolver la credibilidad a las instituciones, y que podemos volver a llevar la normalidad y el respeto a las instituciones sin ocuparlas como se han ocupado", ha indicado Juanma Moreno, para quien las "barreras entre lo institucional, lo orgánico y los intereses personales del sanchismo han quedado anuladas".

Se ha mostrado convencido de que hay "muchos socialistas que están avergonzados" con la actitud de Pedro Sánchez, y les ha trasladado que en las elecciones generales del día 29 de noviembre también está "en juego" la "supervivencia de su proyecto político, de la socialdemocracia española y del partido". "Sólo se recuperará la socialdemocracia y el PSOE, si Sánchez se va", ha sentenciado Juanma Moreno.

Ha insistido en pedir a sus compañeros "trabajar todos para sacar el mejor resultado posible en la comunidad autónoma más poblada de España y que el cambio sea lo más nítido, lo más claro, lo más contundente, pero al mismo tiempo, lo más sereno, lo más reforzado y lo más legitimado posible por parte de la ciudadanía".

Se ha mostrado convencido de que todos saldrán de cara a las elecciones generales "con la máxima ilusión, la máxima entrega y la máxima dedicación para conseguir ese gran objetivo, que nos supera a todos y cada uno de nosotros" y que está "por encima del interés del PP y de cualquier interés personal": "Devolver España a los españoles". Se trata de un "reto histórico", según Juanma Moreno, convencido de que el PP-A "contribuirá de manera determinante a conseguir ese gran reto de devolver la normalidad y la decencia a un país que es grande y que puede ser todavía más grande gracias al esfuerzo colectivo de todos".

Caso Leire Díez

Durante su intervención, Juanma Moreno ha hecho referencia al informe de la UCO enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que se recoge que una testigo declaró que la trama Leire contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

"¿Esto es normal; esto es aceptable en términos democráticos y en términos cívicos?", ha preguntado Juanma Moreno sobre la "trama Leire". Ha manifestado que el conjunto de los ciudadanos tiene que hacer una profunda reflexión de hasta "dónde son capaces de llegar por mantenerse en el poder", en referencia a los socialistas.