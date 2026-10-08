Moreno recuerda la "larga experiencia de intentos de compra de voto del PSOE" en Andalucía

Una de las grandes preocupaciones de la oposición de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre es la limpieza de las mismas y, en especial, en lo que respecta al voto por correo. Desde el PP algunos dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el aragonés, Jorge Azcón, han animado a votar de manera presencial y desde Vox se pide que no se vote por correo.

Uno de los últimos en pronunciarse a este respecto ha sido el presidente de la Junta de Andalucía y del PP en la región, Juanma Moreno, que el pasado miércoles activó la maquinaria de su partido de cara a los próximos comicios anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 29 de noviembre. Moreno ha comentado antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP que España "es una democracia consolidada y tiene sus mecanismos y sus instrumentos de transparencia".

En este sentido, ha dicho que confía "plenamente en nuestro sistema democrático, como no puede ser de otra manera", pero ha recordado que en Andalucía "hemos tenido una larga experiencia de compra de votos o de intentos de compra de votos" por parte del PSOE. Moreno ha añadido que "estamos viendo cómo una dirigente política del PSOE, en las elecciones de 2019, intentó comprar votos y, de hecho, compró votos y aumentó cinco veces el número de votantes socialistas", en referencia a que una exdiputada nacional del PSOE haya sido citada como investigada para declarar en el caso del presunto fraude en el voto por correo en las elecciones municipales de mayo de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla).

"Por tanto, siempre es bueno que los instrumentos que tiene la Junta Electoral se pongan en marcha para garantizar la máxima transparencia y evitar que alguien tenga la tentación de utilizar fraudulentamente ese mecanismo", ha señalado Juanma Moreno que confía en que la precampaña y la campaña electoral "camine por los senderos de la sensatez, de la serenidad y de la confrontación política razonable", y ha confiado en que no se haga "un uso maniqueo de las instituciones como lamentablemente estamos viendo que se está haciendo ya desde el Palacio de la Moncloa hasta la última institución".

Juanma Moreno ha pedido que "cada uno presentemos cuál es nuestro proyecto de España y que los ciudadanos elijan, y yo personalmente voy a trabajar porque haya alternancia en España y otro estilo y otras maneras de gobernar y de entender la política". Y sobre los socialistas ha dicho que "el PSOE, trágicamente, para España no existe, sino que existe el sanchismo y el cesarismo del señor Sánchez".

"Más propio de la Calabria de los 70"

El presidente de la Junta de Andalucía también ha comentado el informe de la UCO enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que se recoge que una testigo declaró que la trama Leire contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Juanma Moreno ha manifestado que eso "es más propio de la Calabria de los años 70 que de nuestro país".

"No sé hasta dónde son capaces de llegar los aledaños del PSOE para mantenerse en el poder", según Juanma Moreno, para quien "hemos visto cosas muy feas a lo largo de estos ocho años" y, sinceramente, Pedro Sánchez, "que perdió las elecciones hace casi cuatro años, no se merece la confianza de los españoles". Respecto al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción considere que existen indicios contra el PSOE en el caso Leire Díez, pero señala que la decisión de pedir la imputación del partido es prematura, Juanma Moreno se ha limitado a expresar que hay que dejarle tiempo a la justicia para que realice su trabajo.