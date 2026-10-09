La jueza del accidente de Adamuz unifica las acusaciones populares bajo la dirección de Vox

La magistrada del Juzgado de Montoro encargada de instruir el procedimiento sobre el siniestro ferroviario registrado en el término municipal cordobés ha resuelto unificar la acusación popular en la causa, designando al equipo jurídico de Vox para ejercer su representación procesal y dirección letrada. Según han confirmado fuentes jurídicas a la agencia EFE, la determinación judicial se sustenta en que la formación política fue la primera en comparecer formalmente ante el juzgado tras producirse el descarrilamiento en el que perecieron 46 personas.

La resolución judicial afecta directamente a otras cuatro entidades y agrupaciones personadas como parte interesada. A partir de este auto, que todavía es susceptible de recurso por las partes, Hazte Oír, el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf), la Asociación Víctimas de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz deberán canalizar sus iniciativas procesales y solicitudes a través del letrado designado por Vox, compactando así la pluralidad de acusaciones para evitar dilaciones indebidas en la tramitación.

Tras conocerse la providencia, el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha recordado que el deber inexcusable de los tribunales consiste en esclarecer sin interferencias lo sucedido. "Cuarenta y seis personas perdieron la vida. Sus familias merecen verdad, justicia y respuestas", ha manifestado Gavira, quien ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que comparezca para dar cuenta de su gestión y "asumir sus responsabilidades políticas" ante las graves deficiencias en la red ferroviaria que han rodeado el siniestro.

Desde la formación liberal-conservadora subrayan que la personación en el procedimiento busca fiscalizar hasta el último detalle las condiciones de conservación del trazado y la respuesta a las advertencias previas emitidas por los técnicos sobre la línea. "Vamos a exigir que se esclarezca cada decisión, cada actuación y cada posible omisión relevante para esta tragedia. Ningún cargo político debe quedar a salvo de rendir cuentas por el puesto que ocupa", ha insistido Gavira, incidiendo en que la independencia judicial resulta determinante frente a cualquier tentativa gubernamental de eludir responsabilidades en sede parlamentaria o penal.